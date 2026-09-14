Vietjet và Thales mở rộng hợp tác hàng không công nghệ cao Việt Nam – Pháp

Các thỏa thuận về bảo dưỡng kỹ thuật, hàng không số, AI và an ninh mạng góp phần làm sâu sắc hợp tác kinh tế – công nghệ giữa Việt Nam và Pháp

Ngày 13/9/2026 – Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Vietjet và Thales – tập đoàn công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng về bảo dưỡng kỹ thuật hàng không, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng.

Lễ ký diễn ra tại Điện Élysée, Paris, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Theo hợp đồng Repair-By-The-Hour (RBTH), Thales sẽ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện tử hàng không trên đội tàu Airbus A320/A321, A321neo/A321XLR, A330 và A330neo của Vietjet. Hợp tác góp phần nâng cao độ tin cậy kỹ thuật, tính sẵn sàng của đội tàu, tối ưu chi phí và hiệu quả khai thác.

Hai bên đồng thời ký Biên bản ghi nhớ mở rộng hợp tác trong hàng không số, điện tử hàng không, AI và an ninh mạng, hướng tới ứng dụng dữ liệu, điện toán đám mây an toàn, bảo dưỡng dự báo và các công nghệ hỗ trợ ra quyết định trong vận hành hàng không.

Các thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Vietjet – Thales, đồng thời mang ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ và công nghiệp hàng không Việt Nam – Pháp trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Hợp tác với Thales không chỉ nâng cao độ tin cậy, an toàn và hiệu quả khai thác đội tàu Vietjet, mà còn mở ra những không gian hợp tác mới về công nghệ số, AI và an ninh mạng. Chúng tôi kỳ vọng cùng các đối tác hàng đầu của Pháp kết nối năng lực công nghệ với một thị trường hàng không năng động, góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư và quan hệ Việt Nam – Pháp.”

Bà Pascale Sourisse, Tổng Giám đốc Thales International, cho biết: “Với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam của Thales, chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của Vietjet và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng hãng trong giai đoạn phát triển mới, dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến và hiệu quả khai thác.”

Từ hợp tác kỹ thuật hàng không đến AI, dữ liệu và an ninh mạng, Vietjet và Thales đang mở rộng một quan hệ đối tác dài hạn, kết nối thế mạnh công nghệ của Pháp với tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.