Phường Đông Hòa: Bứt tốc giải ngân đầu tư công

Từ đối thoại, tháo gỡ từng hồ sơ, phường Đông Hòa (TPHCM) đang tạo chuyển biến trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Khi mặt bằng được khơi thông, các dự án tăng tốc, nguồn vốn đầu tư công được đưa vào công trình, tạo động lực để phường tăng tốc giải ngân, phấn đấu về đích sớm.

Người dân phấn khởi ký hồ sơ, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định

Gỡ vướng từ đối thoại

Ở phường Đông Hòa, câu chuyện giải phóng mặt bằng (GPMB) không chỉ nằm trong những bộ hồ sơ. Đằng sau mỗi phương án bồi thường là một gia đình với những băn khoăn về đất đai, tiền bồi thường, nơi ở và cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Với những dự án quy mô lớn, vướng mắc giữa các hộ cũng không giống nhau. Vì vậy, phường Đông Hòa xác định đối thoại phải đi vào từng trường hợp, lắng nghe để giải thích chính sách và tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Nguyễn Văn Yêm, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến các hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án

Tại cuộc đối thoại liên quan dự án thu hồi đất dọc Xa lộ Hà Nội để tạo quỹ đất xây dựng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, những nội dung về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trao đổi cụ thể. Dự án dự kiến thu hồi gần 95.889m², với quy trình thực hiện gồm 16 bước.

Trực tiếp chủ trì nhiều cuộc đối thoại, ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, cho rằng điều quan trọng là phải nắm chắc từng hồ sơ, lắng nghe đầy đủ ý kiến người dân và giải thích rõ những nội dung liên quan. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được tập trung giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, đề xuất cơ quan chức năng xem xét.

Theo ông Yêm, khi người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và quyền lợi hợp pháp của mình, sự đồng thuận sẽ được tạo dựng. Đây cũng là cơ sở để phường đẩy nhanh tiến độ bồi thường, chi trả và bàn giao mặt bằng, góp phần thúc đẩy các dự án trên địa bàn.

Cách làm này đang tạo chuyển biến từ những trường hợp cụ thể. Ông Lương Văn Hiệp, ngụ khu phố Trung Thắng, từng lo lắng về việc bố trí tái định cư cũng như giá bồi thường. Sau nhiều lần được chính quyền giải thích, vận động, gia đình ông hiểu rõ chính sách và đồng thuận bàn giao mặt bằng; đồng thời vận động người thân, hàng xóm cùng thực hiện chủ trương.

Mặt bằng thông, vốn về đích

Sự đồng thuận trong GPMB đang được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong giải ngân đầu tư công. Đến ngày 09-9-2026, phường Đông Hòa đã giải ngân 607,23 tỷ đồng, đạt 78,35% kế hoạch vốn năm 2026.

Tuyến đường Bắc Nam 3 đang được người dân khẩn trương bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện triển khai công trình

Đáng chú ý, dự án mở mới đường Đông Tây, đoạn từ Quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo, đã giải ngân 517,8/517,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. Dự án có 180 hồ sơ được phê duyệt, trong đó 112 hồ sơ đã được chi trả với số tiền 412,37/509,3 tỷ đồng, đạt 80,97%.

Tại dự án đường nối từ đường Võ Thị Sáu đến đường GS14, cả 5/5 trường hợp bị ảnh hưởng đã được chi trả, với số tiền 33,56/34,95 tỷ đồng, đạt 96%. Dự án cũng đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.

Ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, cho biết trong công tác giải phóng mặt bằng cái cần là công khai minh bạch, thứ hai là xây dựng phương án đơn giá phải sát, đúng, đủ các giải pháp đáp ứng quyền lợi người trong vùng giải tỏa phù hợp quy định pháp luật, dự lường những tình huống có thể diễn ra để giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao, thứ ba là khâu bố trí tái định cư là phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tính kết nối, các tiện ích của khu tái định cư, thứ 4 là tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư tình cảm nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trong đó lưu ý khâu giải quyết thủ tục hành chính cho dân phải nhanh gọn, rút ngắn quy trình, ưu tiên nhất là một khi đã tiếp thu đóng góp đề xuất của nhân dân về đơn giá, về chính sách là rà soát cập nhật điều chỉnh phê duyệt, chi trả, tiếp nhận mặt bằng ngay và hiện phường đang đẩy nhanh khâu giải ngân. Theo ông Tài, xác định GPMB là khâu đột phá sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm quyền lợi người dân và tạo đồng thuận trong thực hiện.

Đến nay, những vướng mắc về GPMB từng bước được tháo gỡ, mặt bằng được khơi thông, dòng vốn đầu tư công tăng tốc. Từ sự đồng thuận của người dân, phường Đông Hòa đang tạo đà để các dự án về đích sớm, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

VĂN SƠN