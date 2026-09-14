Nam Long Experience 2026: Điểm hẹn trải nghiệm dành cho gia đình, khách hàng và cộng đồng

Tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG) tổ chức Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị Thực, tại Sảnh B2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Sự kiện mở cửa miễn phí, hướng đến người mua nhà, gia đình, nhà đầu tư dài hạn và những người quan tâm đến thị trường bất động sản.





Triển lãm có sự tham gia của các đối tác Nhật Bản gồm Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad, Tokyu Corporation, cùng một số đối tác trong lĩnh vực tài chính, y tế, vật liệu xây dựng và dịch vụ.

Phối cảnh không gian triển lãm

Theo Nam Long, sự kiện có quy mô hơn 4.000 m2, giới thiệu các khu đô thị tích, dự án và dòng sản phẩm đang được doanh nghiệp phát triển thông qua sa bàn, hình ảnh và các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tương tác trực quan. Khách tham quan có thể tìm hiểu thông tin dự án, chính sách tài chính và một số hoạt động thuộc hệ sinh thái của Nam Long.

Danh mục sản phẩm được giới thiệu trải từ nhà ở xã hội EHomeS, nhà ở vừa túi tiền EHome, căn hộ Flora, nhà phố và biệt thự Valora đến các sản phẩm thuộc Legacy Collection. Theo doanh nghiệp, giá các sản phẩm nhà ở thương mại tại triển lãm dao động từ khoảng 1,5 tỷ đến 20 tỷ đồng, tùy dự án và loại hình.

Một số dự án, khu đô thị trọng điểm được giới thiệu tại triển lãm gồm Waterpoint, Mizuki Park, Elyse Island, Izumi City và Nam Long II Central Lake.

Tinh thần đô thị của Waterpoint sẽ được tái hiện tại triển lãm

Trong đó, Waterpoint tại Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, có quy mô 355 ha, khoảng 5,8 km tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông, cùng hệ thống cây xanh, mặt nước và kênh đào. Một số tiện ích như tổ hợp thể dục thể thao, bến du thuyền, câu lạc bộ cộng đồng, trường học quốc tế, phòng khám và khu thương mại đã được đưa vào vận hành. Các sản phẩm được giới thiệu gồm Solaria Rise, The Aqua, Park Village, Rivera Nagomi và The Pearl.

Mizuki Park tại TPHCM có quy mô 26 ha, với khoảng 103.000 m2 mảng xanh và 17.000 m2 kênh đào. Khu đô thị có các hạng mục giáo dục, thương mại - dịch vụ, y tế và công trình cộng đồng. Theo Nam Long, hiện có hơn 4.000 gia đình sinh sống tại đây. Tại triển lãm, doanh nghiệp tổ chức Lễ ra quân Tháp T3 - phân khu compound Trellia Cove.

Khách hàng có thể khám phá không gian, tiện ích, tinh thần đô thị của Mizuki Park tại triển lãm

Elyse Island thuộc dòng Legacy Collection, có quy mô 45 ha tại khu vực Đại Phước, Đồng Nai, với khoảng 1,5 km tiếp giáp sông. Dự án được giới thiệu với nhóm sản phẩm biệt thự và các tiện ích như bến du thuyền, clubhouse, hồ bơi ven sông, khu thể thao, nhà hàng - cà phê và tổ hợp chăm sóc sức khỏe.

Elyse Island lưu giữ trọn vẹn đặc tính sinh thái đảo tự nhiên, mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng đẳng cấp

Izumi City nằm bên sông Đồng Nai, có quy mô 170 ha và khoảng 5,5 km tiếp giáp mặt sông. Theo quy hoạch, dự án gồm các khu chức năng thương mại, giáo dục, sinh thái và không gian công cộng. Nam Long cho biết triển lãm sẽ giới thiệu quy hoạch dự án và một số sản phẩm nhà phố, biệt thự tại các phân khu.

Phối cảnh không gian giới thiệu dự án Izumi City tại triển lãm

Nam Long II Central Lake tại Cần Thơ được phát triển trên quy mô 43,8 ha, trong đó hơn 60% diện tích dành cho cảnh quan, mặt nước, giao thông và công trình phục vụ cộng đồng. Dự án có công viên hồ trung tâm, hệ thống trường học, trạm y tế, khu thương mại - dịch vụ và cụm thể dục thể thao với 11 sân pickleball.

Nhịp sống năng động của khu đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake sẽ được tái hiện tại triển lãm

Bên cạnh nhóm dự án trên, Nam Long ADC giới thiệu các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền gồm An Zen Residences tại Hải Phòng, EHome Hạ Long tại Quảng Ninh và EHomeS Biên Hòa tại Đồng Nai. Theo doanh nghiệp, các sản phẩm có giá từ khoảng 1 tỷ đồng, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Nam Long áp dụng một số chính sách bán hàng riêng, trong đó có chương trình “flash sale” giảm trực tiếp 1% trên hợp đồng mua bán tại sự kiện, voucher từ 50 đến 100 triệu đồng tùy sản phẩm. Sự kiện còn có chương trình Lucky Draw hàng ngày có tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng mỗi phiên.

Khách tham quan cũng có thể tiếp cận các chương trình tư vấn tài chính từ đối tác ngân hàng, hoạt động chăm sóc sức khỏe, thu gom rác tái chế và một số workshop về môi trường. VCB Neo áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi cho khách hàng vay mua nhà tại Mizuki Park, Waterpoint và Izumi City.

Trong ba ngày, các hoạt động chính được phân bổ theo từng chủ đề. Ngày 18/9 gồm lễ khai mạc, hoạt động dành cho khách mời và hội thảo dự báo thị trường bất động sản cuối năm với sự tham gia của CBRE. Ngày 19/9, lễ ra quân tháp T3 thuộc Trellia Cove tại Mizuki Park và các phân khu tại Waterpoint. Ngày 20/9 giới thiệu một phân khu mới thuộc Izumi City và tổ chức chương trình âm nhạc cộng đồng.

Một số nghệ sĩ như Quốc Thiên, Bùi Công Nam và Dương Edward tham gia các hoạt động giao lưu trong khuôn khổ sự kiện.