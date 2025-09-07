iPhone Pro Max cũ chỉ từ 7,3 triệu đồng

Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường bán lẻ công nghệ tại Việt Nam tiếp tục nóng lên với loạt khuyến mãi lớn dịp sale 9-9, đặc biệt là khi bước sang mùa cao điểm “Back to School”…

iPhone cũ đang có giá tốt tại Viện Di Động

Đại diện Viện Di Động nhận định, tháng 9 là thời điểm vàng để sắm sửa thiết bị công nghệ, đặc biệt khi trùng với sự kiện mua sắm ngày đôi 9-9 được xem là “phát súng mở màn” cho mùa mua sắm cuối năm nên nhiều hệ thống bán lẻ tung ra loạt khuyến mãi hấp dẫn dịp sale ngày đôi.

Trong đó, Viện Di Động cũng có loạt deal hấp dẫn cho khách hàng. Duy nhất 9-9, trong khung giờ 8 giờ - 12 giờ, khách hàng mua sắm tại hệ thống này sẽ có cơ hội nhận voucher lên đến 300.000 đồng, được giảm giá trực tiếp vào hóa đơn và có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn như nón bảo hiểm, bút hoặc voucher giảm đến 100.000 đồng khi mua phụ kiện.

Viện Di Động cũng đưa ra giá tốt dành riêng cho nhóm iPhone Like New (đã qua sử dụng), như iPhone 11 Pro Max cũ từ 7,3 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ từ 22,4 triệu đồng hay iPhone 16 Pro Max cũ từ 26,1 triệu đồng… Không chỉ iPhone, các thiết bị Apple đã qua sử dụng khác cũng được áp dụng ưu đãi tốt. iPad Pro 2021 cũ từ 13,4 triệu đồng, MacBook Pro M1 cũ từ 12,2 triệu đồng…

Đặc biệt, khách hàng lên đời điện thoại, MacBook, tablet tại Viện Di Động cơ hội được trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng, đồng thời cam kết chỉ xét ngoại quan, không bung máy. Người dùng còn có thể trải nghiệm máy trong 7 ngày để kiểm tra loa, màn hình và hiệu năng...

Trong đợt sale lần này, phụ kiện công nghệ tại Viện Di Động cũng có mức giá giảm sâu. Các sản phẩm phụ kiện cũ như sạc InNostyle 12W, Mophie 10W hay Acefast 12W có giá chỉ 49 ngàn đồng. Phụ kiện mới, chỉ từ 59 ngàn đồng, như cáp Acefast type C giá 59 ngàn đồng, cáp Anker usb-C giá 89 ngàn đồng, pin dự phòng Baseus Airpow Lite giá 199 ngàn đồng…

Trong tháng 9 này, Viện Di Động triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% tất cả dịch vụ sửa chữa đồ công nghệ dành riêng cho học sinh, sinh viên, giáo viên. Đồng thời, khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống với hóa đơn trên 1 triệu đồng sẽ nhận thêm quà tặng như nón bảo hiểm, gói vệ sinh máy miễn phí.

BÌNH LÂM