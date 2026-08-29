Iran - Mỹ tranh cãi quyền kiểm soát tuyến dầu mỏ chiến lược

Ngày 28-8, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, lực lượng này đang “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng tuyến hàng hải chiến lược đã được mở và hoạt động bình thường.

Tàu của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: WANA

Hãng tin WANA dẫn tuyên bố của IRGC cho biết, những hạn chế hiện nay tại eo biển Hormuz tiếp tục duy trì cho đến khi Mỹ chấm dứt hoạt động quân sự nhằm vào Iran và thực hiện các cam kết liên quan.

Tuyên bố đưa ra giữa lúc lưu lượng tàu hàng qua Hormuz tiếp tục biến động mạnh. Dữ liệu sơ bộ của công ty theo dõi vận tải biển Kpler cho thấy, chỉ có 7 tàu chở hàng đi qua eo biển trong ngày 27-8, giảm so với 17 tàu ngày trước đó và thấp hơn mức trung bình 15 tàu/ngày trong 10 ngày gần nhất.

Cùng ngày, hãng tin Arab News dẫn lời Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez nói, hiện còn 400 tàu và khoảng 6.000 thuyền viên bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, do xung đột tiếp tục gây gián đoạn hoạt động khu vực này.

Ông Dominguez cũng cảnh báo, tình trạng gián đoạn vận tải kéo dài qua eo biển Hormuz có thể gây ra những hệ lụy rộng hơn đối với kinh tế toàn cầu, do tuyến đường thủy này có vai trò quan trọng đối với thương mại quốc tế và nguồn cung năng lượng.

KHÁNH HƯNG