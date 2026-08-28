Thế giới

Nga phóng tên lửa, UAV tấn công nhiều thành phố Ukraine

SGGPO

Rạng sáng 27-8 (giờ địa phương), Nga đã thực hiện các đợt tấn công kéo dài nhiều giờ bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kiev cùng một số thành phố khác của Ukraine.

Khói bốc lên từ một kho hàng một vụ tấn công của Nga tại quận Boryspil, thủ đô Kiev, Ukraine.
Khói bốc lên từ một kho hàng một vụ tấn công của Nga tại quận Boryspil, thủ đô Kiev, Ukraine.

Theo tạp chí Internazionale (Italy), quân đội Ukraine cho biết các đợt tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và 258 máy bay không người lái. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 7 tên lửa đạn đạo. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng xác nhận các cuộc tấn công trên mạng xã hội X.

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Kiev đã nhận thêm một số tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Theo một số nguồn tin báo chí, Ukraine cũng nhận được các cam kết hỗ trợ mới từ đồng minh, trong đó Anh tuyên bố cho phép Kiev tiếp cận công nghệ để sản xuất tên lửa hành trình Storm Shadow.

Moscow cảnh báo có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Anh trong và ngoài lãnh thổ Ukraine để đáp trả việc Ukraine sử dụng vũ khí của Anh tấn công lãnh thổ Nga.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Nga Tấn công Ukraine Máy bay không người lái Tên lửa Khu công nghiệp Kiev

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