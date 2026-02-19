Israel cảnh báo Hezbollah

Tờ Times of Israel dẫn lời các quan chức Israel cho biết, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị một kế hoạch “tấn công mạnh mẽ” nhằm vào Hezbollah và cả các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran, nếu tham chiến chống Israel trong trường hợp nổ ra chiến tranh. Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các phần tử và tài sản của Hezbollah ở Lebanon đã gia tăng.
Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay đã có một chút tiến triển trong cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, nhưng hai bên "vẫn còn cách xa nhau về một số vấn đề".
Theo bà Karoline Leavitt, phía Iran dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trong vài tuần tới, vì vậy Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh “có rất nhiều lý do và lập luận có thể được đưa ra để tấn công Iran”.