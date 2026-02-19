Thế giới

Israel cảnh báo Hezbollah

Trang tin tức trực tuyến hàng đầu của Israel Ynet ngày 18-2 đưa tin Israel đã cảnh báo nếu phong trào Hezbollah ở Lebanon quyết định can thiệp vào xung đột Iran-Israel, đòn giáng trả của Israel sẽ rất “đau đớn”.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln (CSG-3) của Hải quân Mỹ đã được triển khai đến Biển Arab, phía nam Iran

Tờ Times of Israel dẫn lời các quan chức Israel cho biết, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị một kế hoạch “tấn công mạnh mẽ” nhằm vào Hezbollah và cả các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran, nếu tham chiến chống Israel trong trường hợp nổ ra chiến tranh. Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các phần tử và tài sản của Hezbollah ở Lebanon đã gia tăng.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay đã có một chút tiến triển trong cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, nhưng hai bên "vẫn còn cách xa nhau về một số vấn đề".

Theo bà Karoline Leavitt, phía Iran dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trong vài tuần tới, vì vậy Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh “có rất nhiều lý do và lập luận có thể được đưa ra để tấn công Iran”.

KHÁNH HƯNG

