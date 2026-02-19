Israel chuẩn bị cho phương án tấn công Iran

Theo kênh truyền hình 12, Israel đã tổ chức các cuộc họp ở mọi cấp bậc để chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump "bật đèn xanh" một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Nội các Israel chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump "bật đèn xanh" cho một cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ảnh : AA

Các giới chức Israel cũng đồng tình với đánh giá tiêu cực về các cuộc đàm phán ở Geneva hôm 17-2 do quan chức Mỹ đưa ra trước đó. Các quan chức Israel tin có khả năng cao Iran sẽ tấn công Israel nếu bị Mỹ hoặc liên quân Mỹ - Israel tấn công. Bộ Tư lệnh Nội địa và các cơ quan khác đã được chỉ thị thực hiện mọi sự chuẩn bị cần thiết nếu kịch bản này xảy ra.

Việc Israel chuẩn bị các hoạt động quân sự diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng triển khai quân sự ở Trung Đông, bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Washington và Tehran.

Mỹ đã điều một lượng lớn máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay thuộc Hệ thống Cảnh báo và Kiểm soát trên không (AWACS) trong 48 giờ qua đến các căn cứ của mình ở châu Âu và Trung Đông.

Theo báo Haaretz của Israel, các đánh giá của cơ quan an ninh Israel trong 24 giờ qua cho thấy khả năng Mỹ tấn công Iran đang gia tăng sau vòng đàm phán mới nhất giữa Washington và Tehran.

Tờ báo này nhấn mạnh, “theo đánh giá của giới an ninh và trái ngược với tuyên bố công khai của Iran khi kết thúc các cuộc đàm phán ở Geneva, vẫn còn những khác biệt đáng kể, đặc biệt là yêu cầu Iran từ bỏ việc làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình”.

KHÁNH HƯNG