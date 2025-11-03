Thế giới

Israel và Hezbollah đứng trước nguy cơ chiến tranh

Báo Jerusalem Post ngày 2-11 dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây đánh giá, Israel và Hezbollah đang tiến gần hơn đến chiến tranh so với thời điểm hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11-2024.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích ở miền nam Lebanon vừa qua. Ảnh : EPA
Mặc dù vào tháng 9-2025, chính phủ Lebanon đã quyết định giải giáp Hezbollah, nhưng có vẻ như kế hoạch này không diễn ra theo đúng dự định. Các nguồn tin tình báo phương Tây đánh giá: “Hezbollah đang tái thiết nhanh hơn nhiều so với tốc độ Quân đội Lebanon giải giáp phong trào này”.

Nguồn tin tình báo cho thấy Hezbollah do Iran hậu thuẫn đang tái trang bị tên lửa, tên lửa chống tăng và pháo binh. Một số vũ khí này được đưa vào Syria qua các cảng biển và các tuyến đường buôn lậu đã bị suy yếu nhưng vẫn còn hoạt động. Nguồn tin cho biết Hezbollah đang tự sản xuất một số vũ khí mới.

Cùng ngày, tờ Wall Street Journal cũng nhận định, nhóm chiến binh Hezbollah đang xây dựng lại vũ khí và lực lượng, bất chấp các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và làm dấy lên viễn cảnh xung đột mới với Israel. Các giới chức Israel và Mỹ cũng đánh giá, việc giải giáp Hezbollah chưa diễn ra trên thực địa.

Theo giới quan sát, dù có thỏa thuận ngừng bắn hay các cam kết quốc tế, năng lực vũ trang của Hezbollah đang phục hồi và đây là điều khiến Israel và các bên giám sát lo ngại. Hơn nữa, khoảng trống an ninh lớn ở vùng biên giới Lebanon-Israel sẽ là tiềm năng để nguy cơ xung đột bùng phát cao hơn.

KHÁNH HƯNG

