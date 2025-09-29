Kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án lớn, trước Đại hội XIV của Đảng

Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần “khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Ngày 29-9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về: kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau phiên họp thứ 28 đến nay; kết quả rà soát, xử lý, thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, từ sau phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo (ngày 7-7-2025) đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 443 vụ/1.488 bị can, truy tố 470 vụ/1.296 bị can, xét xử sơ thẩm 512 vụ/1.266 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án/36 bị can, khởi tố bổ sung 60 bị can trong 5 vụ án; kết luận điều tra 1 vụ án/9 bị can...

Từ sau phiên họp thứ 28 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 13 tổ chức đảng, 190 đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Số bị xử lý kỷ luật từ đầu năm 2025 đến nay là 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; phấn đấu đến hết năm 2025 và trước Đại hội XIV của Đảng kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án; kết thúc xác minh xử lý 6 vụ việc, nhất là các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn II), các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức...

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, nhất là, hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025 đối với 11 dự án Thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý; khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra đối với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay...

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, phục vụ nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức vận hành chính quyền cấp cơ sở; chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp...

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu khẩn trương hoàn thành tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tổng kết việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

