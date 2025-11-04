Khả năng Mỹ lên lịch thử vũ khí hạt nhân

Theo bản đồ cảnh báo hàng hải được tạp chí Newsweek công bố ngày 3-11, các cảnh báo điều hướng cho thấy, Mỹ đã lên kế hoạch thực hiện vụ thử đầu tiên đối với một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, trong đợt thử này, tên lửa sẽ không mang đầu đạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ảnh: THE HILL

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Dẫn nguồn các cảnh báo hàng hải và bản đồ dành cho tàu bè, giảng viên Marco Langbroek thuộc khoa Kỹ thuật hàng không vũ trụ của Đại học Delft (Hà Lan) cho biết, vụ phóng thử tên lửa ICBM loại Minuteman III dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian ngày 5 và 6-11.

Theo kế hoạch, tên lửa sẽ rời căn cứ không gian Vandenberg (bang California) và bay về phía bãi thử Ronald Reagan ở quần đảo Kwajalein Atoll (thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương), cùng 5 khu vực rơi mảnh vỡ được ấn định.

Nếu được xác nhận, quỹ đạo bay sẽ tương đồng một vụ phóng thử trước đó hồi tháng 5, khi một tên lửa không mang đầu đạn đã bay về phía Tây khoảng 6.700 km sau khi rời California.

Hôm 31-10, Tổng thống Trump đã phát thông báo trên mạng xã hội rằng ông yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ ngay lập tức khởi động các bài thử vũ khí hạt nhân, sau khi Nga và Trung Quốc - hai đối thủ then chốt trong lĩnh vực hạt nhân, tiếp tục các hoạt động thử nghiệm kho vũ khí của họ. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright sau đó khẳng định, các thử nghiệm sẽ không bao gồm vụ nổ hạt nhân thật, mà tập trung vào việc thử tất cả các bộ phận khác của một vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo khả năng kích nổ nguyên tử nếu cần.

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) cho hay, không quân Mỹ hiện quản lý khoảng 400 quả Minuteman III được triển khai tại các silo ở bang Colorado, Montana, Nebraska, North Dakota và Wyoming, mỗi quả có tầm bắn hơn 9.600km. Mặc dù mỗi quả hiện chỉ mang một đầu đạn, tên lửa này về lý thuyết có thể được trang bị hai hoặc ba đầu đạn nếu Mỹ lựa chọn.

HUY QUỐC