Mỹ và Anh sắp công bố thỏa thuận về năng lượng hạt nhân

Mỹ và Anh sẽ công bố các thỏa thuận về công nghệ và năng lượng hạt nhân dân sự trong chuyến thăm cấp nhà nước ngày 17-9 của Tổng thống Donald Trump tới Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại câu lạc bộ Golf q uốc tế Trump ở Aberdeenshire, Scotland ngày 28-7. Ảnh: DESERET

Theo France 24, Tổng thống Trump và phu nhân Melania sẽ được Hoàng gia Anh đón tiếp trang trọng, gồm một chuyến tham quan bằng xe ngựa, tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, màn trình diễn máy bay quân sự và nghi thức bắn đại bác chào mừng. Chính phủ Anh hy vọng quyền lực mềm của Hoàng gia sẽ giúp Tổng thống Trump tăng cường quan hệ với Anh về quốc phòng, an ninh và năng lượng.

Chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Vương quốc Anh còn có mục tiêu hoàn tất thỏa thuận thương mại được hai nước ca ngợi.

Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ tiếp đón Tổng thống Donald Trump tại dinh thự của ông ở vùng quê Chequers vào ngày 18-9 để thảo luận về việc hợp tác chặt chẽ hơn trong về các vấn đề như Ukraine, hoàn tất việc giảm thuế quan…

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Starmer cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết "một quan hệ đối tác công nghệ hàng đầu thế giới" và "một thỏa thuận hạt nhân dân sự quan trọng" trong chuyến thăm.

Anh là nền kinh tế đầu tiên trên thế giới đạt được thỏa thuận kinh tế với Mỹ về thuế quan. Theo đó, Mỹ dự định giảm thuế nhập khẩu ô tô, nhôm và thép từ Anh. Mặc dù chi tiết về thuế ô tô đã được thống nhất vào tháng 6, nhưng thỏa thuận về thép và nhôm vẫn chưa được hoàn tất và dự kiến sẽ được hoàn tất trong chuyến thăm này của Tổng thống Mỹ.

Trước chuyến thăm của Tổng thống Trump, Anh đã công bố khoản đầu tư hơn 1,25 tỷ bảng Anh (1,69 tỷ USD) từ các công ty Mỹ như PayPal, Bank of America và các công ty khác, trong khi Nvidia và OpenAI dự kiến ​​sẽ công bố các thỏa thuận đầu tư tại Anh.

HUY QUỐC