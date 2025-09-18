Khai mạc hội thi văn nghệ "Bình Trưng ngày mới"

Tối 18-9, UBND phường Bình Trưng (TPHCM) khai mạc hội thi văn nghệ chủ đề "Bình Trưng ngày mới" năm 2025.
Hội thi nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; chào mừng “Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng.
Hội thi diễn ra trong 3 đêm (từ 18 đến 20-9), với sự tham gia của 53 đội thi đến từ các khu phố, đơn vị trường học, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn, câu lạc bộ, đội, nhóm với 106 tiết mục. Trong đó, có nhiều tiết mục phản ánh chân thực đời sống lao động, học tập, công tác của nhân dân; đồng thời ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu.
Bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết, đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy, UBND phường Bình Trưng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo và phát triển con người trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền đô thị 2 cấp.