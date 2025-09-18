Văn hóa - Giải trí

Khai mạc hội thi văn nghệ "Bình Trưng ngày mới"

SGGPO

Dù cơn mưa khá nặng hạt, nhưng các đội vẫn tự tin trình diễn phần dự thi của mình, đem lại không khí sôi nổi, vui tươi…

Tối 18-9, UBND phường Bình Trưng (TPHCM) khai mạc hội thi văn nghệ chủ đề "Bình Trưng ngày mới" năm 2025.

6HH08107.JPG
Các tiết mục văn nghệ tại hội thi

Hội thi nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; chào mừng “Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng.

Hội thi diễn ra trong 3 đêm (từ 18 đến 20-9), với sự tham gia của 53 đội thi đến từ các khu phố, đơn vị trường học, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn, câu lạc bộ, đội, nhóm với 106 tiết mục. Trong đó, có nhiều tiết mục phản ánh chân thực đời sống lao động, học tập, công tác của nhân dân; đồng thời ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu.

6HH08123.JPG
Các đơn vị lên nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức hội thi

Bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết, đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy, UBND phường Bình Trưng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo và phát triển con người trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền đô thị 2 cấp.

6HH08143.JPG
6HH08209.JPG
Các tiết mục văn nghệ dự thi
Tin liên quan
THU HƯỜNG

Từ khóa

UBND phường Bình Trưng Bình Trưng Đại hội Đảng bộ TPHCM Đảng bộ các cấp đợt thi đua cao điểm 100 ngày 100 ngày hoạt động cao điểm tại TPHCM Đại hội XIV của Đảng hội thi văn nghệ phường Bình Trưng Bình Trưng ngày mới

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn