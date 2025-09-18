Khai mạc hội thi văn nghệ "Bình Trưng ngày mới"

Dù cơn mưa khá nặng hạt, nhưng các đội vẫn tự tin trình diễn phần dự thi của mình, đem lại không khí sôi nổi, vui tươi…

Tối 18-9, UBND phường Bình Trưng (TPHCM) khai mạc hội thi văn nghệ chủ đề "Bình Trưng ngày mới" năm 2025.

Các tiết mục văn nghệ tại hội thi

Hội thi nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; chào mừng “Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng.

Hội thi diễn ra trong 3 đêm (từ 18 đến 20-9), với sự tham gia của 53 đội thi đến từ các khu phố, đơn vị trường học, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn, câu lạc bộ, đội, nhóm với 106 tiết mục. Trong đó, có nhiều tiết mục phản ánh chân thực đời sống lao động, học tập, công tác của nhân dân; đồng thời ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu.

Các đơn vị lên nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức hội thi

Bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết, đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy, UBND phường Bình Trưng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo và phát triển con người trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền đô thị 2 cấp.

Các tiết mục văn nghệ dự thi

THU HƯỜNG