Độc đáo mô hình “Tuần tra xanh” tại phường Bình Trưng

Trao tặng hoa cho các đơn vị để xây dựng công trình “Bình Trưng muôn sắc hoa”

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Quốc Trung, những năm qua phường đã đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng phường văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu “xanh – sạch – đẹp, an toàn – văn minh – hiện đại”, cần thêm nhiều mô hình sáng tạo, khơi dậy trách nhiệm và sự tự giác của cộng đồng.

Hoa giấy được chọn là biểu tượng đồng hành cho phong trào “Bình Trưng muôn sắc hoa”

Với phong trào “Bình Trưng muôn sắc hoa”, hoa giấy được chọn làm biểu tượng bởi đặc tính tươi vui, bền bỉ, giàu sức sống. Phường kêu gọi người dân hưởng ứng mô hình “Mỗi người một chậu hoa – mỗi nhà một sắc màu – mỗi khu phố một vườn hoa”, đồng thời thành lập các CLB tình nguyện, vẽ tranh, trang trí không gian công cộng…

Các đơn vị trao tặng hoa, chậu cây, đất, cờ Tổ quốc

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng Nguyễn Thị Ngọc Hương cho biết, trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều tuyến đường cờ Tổ quốc tại các khu phố, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và tạo mỹ quan đô thị.

Ủy ban MTTQ phường Bình Trưng ký kết liên tịch với các đơn vị thực hiện phong trào xây dựng công trình "Bình Trưng muôn sắc hoa" giai đoạn 2025 – 2030

Đáng chú ý, Công an phường Bình Trưng đã ra mắt mô hình “Tuần tra xanh”, vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vừa góp phần giảm phát thải, hưởng ứng mục tiêu NET ZERO trước năm 2050. Dịp này, Ủy ban MTTQ phường đã vận động nhà hảo tâm tặng 6 xe tuần tra (trị giá hơn 160 triệu đồng) cho lực lượng công an, đồng thời trao tặng cây xanh, hoa và đất trồng cho các đơn vị.

Trao tặng 6 xe điện tuần tra cho Công an phường Bình Trưng

Ngay sau lễ phát động, lực lượng công an tổ chức ra quân tuần tra tại các tuyến đường trọng điểm, kết hợp giữ gìn trật tự an toàn xã hội với lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng “phường Bình Trưng muôn sắc hoa, an toàn và thân thiện”.

Công an phường Bình Trưng ra quân tuần tra trên địa bàn

THÁI PHƯƠNG