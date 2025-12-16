Văn hóa - Giải trí

Quân A.P ra mắt MV mới tặng người hâm mộ trước thềm Noel

SGGPO

Tối 15-12, Quân A.P ra mắt MV Lửa gần rơm dành tặng người hâm mộ trước thềm lễ giáng sinh. Khác các ca khúc ballad buồn trước đây, sản phẩm mới chất chứa sự trong trẻo của tình yêu tuổi trẻ.

Ảnh chụp Màn hình 2025-12-15 lúc 22.12.40.png
Quân A.P tặng quà Noel sớm cho fan với MV "Lửa gần rơm"

Lửa gần rơm nói về tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng của những người trẻ. Cách kể chuyện qua ca khúc bình dị, thân thuộc. Đi cùng âm nhạc pop, Quân A.P chọn thực hiện MV bằng Animation (music video hoạt hình). Đây là dự án đầu tiên nam ca sĩ chọn cách làm này, hình ảnh đồ họa cũng lấy từ phiên bản thật của Quân A.P. Các địa điểm như phố Tạ Hiện, Trường THPT Phan Đình Phùng... quen thuộc xuất hiện trong MV.

“Mùa đông ở Hà Nội những ngày cuối năm lạnh lắm. Quân nhớ đến không gian và khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường và có ý tưởng cho ca khúc này. Ra MV đúng vào dịp Noel, mình mong đây là món quà ngọt ngào gửi tặng khán giả, mong mọi người có một Giáng sinh ấm áp”, anh nói.

Ảnh chụp Màn hình 2025-12-15 lúc 22.12.14.png
Quân A.P “giữ chuỗi” ra MV trong 2025

Quân A.P ra sản phẩm âm nhạc đều đặn trong năm 2025, trong đó có Thiên mệnh (kết hợp Hải Đăng Doo), Falling with you (kết hợp Pháp Kiều) và Lửa gần rơm.

Mới đây, tại lễ trao giải Male Icon Awards 2025, Quân A.P được xướng tên với giải thưởng Best Entertainment Artist Of The Year - ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ và hành trình làm nghề đầy nhiệt huyết của nam ca sĩ trong suốt năm qua.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Quân AP MV Lửa gần rơm nhạc giáng sinh

