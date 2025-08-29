Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa - Ẩm thực – Kết nối giao thương Lào – Việt năm 2025

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của đất nước Lào tại Ngày hội giao lưu Văn hóa - Ẩm thực - Kết nối giao thương Lào - Việt Nam năm 2025

Sáng 29-8, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM), Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM, Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM, Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên phối hợp tổ chức Ngày hội giao lưu Văn hóa - Ẩm Thực - Kết nối giao thương Lào - Việt năm 2025.

Tham dự có Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM Phonsey Bunmixay, đại diện Tổng lãnh sự các quốc gia Đông Nam Á và đông đảo du khách, doanh nghiệp và người dân...

Phát biểu khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa - Ẩm thực - Kết nối giao thương Lào - Việt Nam năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM Hồ Xuân Lâm, nhấn mạnh đến ý nghĩa của Ngày hội lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM, lại đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22-3-1955 - 22-3-2025), 50 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2025), 105 Ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihan - Lãnh tụ kính yêu của nhân dân Lào (13-12-1920 - 13-12-2025) và 63 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2025).

Trải qua chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng, nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đã kề vai sát cánh, thủy chung son sắt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc.

“Ngày hội giao lưu Văn hóa - Ẩm thực - Kết nối giao thương Lào - Việt năm 2025 không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống, tăng cường mối quan hệ láng giềng gần gũi giữa nhân dân hai nước, mà còn là không gian để giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, giới thiệu những nét đặc sắc của mỗi quốc gia”, ông Hồ Xuân Lâm, nói.

Ngày hội giao lưu Văn hóa - Ẩm thực - Kết nối giao thương Lào - Việt Nam năm 2025 diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9-2025 với 22 gian hàng đến từ 14 tỉnh của Lào. Giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người, sản vật, hàng hóa và tiềm năng du lịch của đất nước Lào đến gần hơn với người dân Việt Nam, giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch ngày càng phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế của hai nước.

Ông Hồ Xuân Lâm phát biểu khai mạc Ngày hội

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam - Lào trao đổi giao thương tại Ngày hội giao lưu Văn hóa - Ẩm thực - Kết nối giao thương Lào - Việt năm 2025

HOÀI NAM