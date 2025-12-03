Nhiều tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và Nam Phi

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Nam Phi phát triển mạnh mẽ thời gian qua, trong đó có việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11-2025, đồng chí Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, Nam Phi đã trở thành đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Riêng với TPHCM, Nam Phi nhiều năm nay luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng, khi quốc gia châu Phi này hiện có 13 dự án đầu tư tại Thành phố. Kim ngạch thương mại hai chiều TPHCM - Nam Phi năm 2025 ước đạt 150 triệu USD.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh cho biết, TPHCM luôn mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Nam Phi. Trong đó, về thương mại - đầu tư và xúc tiến thị trường, TPHCM muốn đẩy mạnh trao đổi thương mại song phương với các mặt hàng thế mạnh của Nam Phi: nông sản, thực phẩm chế biến, thiết bị - máy móc, dược phẩm, logistics, hóa chất công nghiệp, kim loại, khoáng sản. Khuyến khích doanh nghiệp Nam Phi tham gia các hội chợ - triển lãm tại TPHCM và ngược lại, tận dụng vai trò TPHCM là cửa ngõ thị trường ASEAN.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tặng quà lưu niệm Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam

﻿Vuyiswa Tulelo. Ảnh: MINH CHÂU

Về năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh, Thành phố mong muốn Nam Phi chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, các dự án thử nghiệm năng lượng xanh trong khu công nghiệp - khu chế xuất mới của Thành phố.

Về công nghiệp chế biến - chế tạo và chuỗi cung ứng, Thành phố mong muốn hợp tác trong sản xuất linh kiện, điện-điện tử, dược phẩm, vật liệu mới, và kết nối doanh nghiệp hai bên vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về logistics - cảng biển - hàng hải, Nam Phi có các cảng biển lớn như Durban, Cape Town , Port Elizabeth; TPHCM có Cái Mép - Thị Vải, hệ thống cảng Sài Gòn và chiến lược phát triển logistics - cảng biển. Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị hai bên hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý cảng biển, logistics xanh, số hóa logistics; nghiên cứu mở tuyến vận tải biển kết nối trực tiếp Việt Nam - Nam Phi…

Đánh giá cao sự năng động của TPHCM mới, bà Vuyiswa Tulelo cho rằng việc điều chỉnh địa giới hành chính giúp mở rộng tiềm năng phát triển của Thành phố.

Thống nhất với các ý kiến của đồng chí Nguyễn Công Vinh, bà Vuyiswa Tulelo cho biết, Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam sẽ là cầu nối đưa các doanh nghiệp của Nam Phi đến Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng để tìm hiểu các cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Ngoài hợp tác về kinh tế, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam cũng mong muốn sẽ đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân, để người dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp hai bên trong thời gian tới.

MINH CHÂU