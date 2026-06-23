Khai mở động lực mới cho kinh tế tư nhân

Chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp (DN) cả nước, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 82% lực lượng lao động. Không chỉ giữ vai trò quan trọng về quy mô, khu vực này còn từng bước hình thành những DN và tập đoàn tư nhân có năng lực cạnh tranh khu vực, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Những kết quả đó cho thấy kinh tế tư nhân đang trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, để đảm đương vai trò dẫn dắt tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới, khu vực này cần được nâng lên một nấc phát triển cao hơn.

Khi Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, yêu cầu đặt ra không chỉ có thêm nhiều DN mới mà là xây dựng một khu vực kinh tế tư nhân đủ mạnh để dẫn dắt đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và gia tăng sức cạnh tranh quốc gia. Trọng tâm phát triển vì thế không còn nằm ở việc mở rộng quy mô theo chiều rộng, mà phải chuyển sang nâng cao chất lượng tăng trưởng theo chiều sâu.

Thực tế cho thấy trong nhiều năm qua, phần lớn DN nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn khi muốn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Hạn chế không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận vốn mà còn liên quan đến đất đai, công nghệ, dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và cơ hội tiếp cận thị trường.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài, các chính sách mới được thiết kế theo hướng tác động đồng thời vào những yếu tố cốt lõi của quá trình phát triển DN. Các giải pháp tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn là mặt bằng sản xuất, chi phí vốn và khả năng tiếp cận thị trường. Cụ thể, thiết lập quỹ đất dành cho DN công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao giúp giải quyết bài toán mặt bằng.

Minh bạch các chính sách tín dụng ưu đãi góp phần giảm chi phí vốn, kết hợp mở rộng cơ hội tham gia mua sắm công tạo thêm dư địa thị trường cho DN trong nước. Các giải pháp này không chỉ nhằm hỗ trợ DN vượt qua khó khăn trước mắt mà hướng tới mục tiêu dài hạn hơn: giúp DN tích lũy nguồn lực, mở rộng đầu tư và nâng cao năng suất.

Tuy nhiên, nguồn lực chỉ thực sự tạo ra tăng trưởng khi được chuyển hóa thành năng lực quản trị và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, bên cạnh các chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai và thị trường, Chính phủ và Bộ Tài chính đang triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO và phát triển 1.000 DN đầu đàn có sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu không chỉ là có thêm những DN quy mô lớn mà là xây dựng các DN đủ năng lực đầu tư công nghệ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và đóng vai trò hạt nhân trong các hệ sinh thái ngành. Khi lực lượng DN này phát triển, hiệu ứng lan tỏa sẽ vượt ra ngoài phạm vi từng DN riêng lẻ, góp phần nâng cấp mạng lưới nhà cung ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế.

Nhìn chung, động lực mới của kinh tế tư nhân vì thế không nằm ở một chính sách đơn lẻ mà ở khả năng kết nối các chính sách thành một hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Khi DN nhỏ và vừa có điều kiện nâng cấp năng lực, khi các DN tiên phong đủ sức dẫn dắt thị trường và khi đội ngũ doanh nhân được trang bị năng lực quản trị hiện đại, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ đóng góp vào tăng trưởng mà còn trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

ÁI VÂN