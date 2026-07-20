Bước đi hợp lòng dân

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, những buổi làm việc sáng thứ bảy, ngoài giờ hành chính hay phục vụ ngay tại khu dân cư của cán bộ, công chức TPHCM đang từng bước đưa chính quyền đến gần người dân hơn, kịp thời giải quyết những nhu cầu thiết thực.

Với công nhân làm việc theo ca, tiểu thương, người lao động…, việc được tiếp nhận hồ sơ vào cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính đồng nghĩa với bớt một lần xin nghỉ việc, giảm thời gian đi lại và chi phí phát sinh.

TPHCM đang từng bước đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Đó là biểu hiện cụ thể của tư duy hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm; là phương thức làm việc thích ứng với nhịp sống xã hội, thay vì buộc tất cả cùng xoay theo một khung giờ duy nhất.

Chính quyền gần dân không thể chỉ đo bằng khoảng cách từ trụ sở đến khu dân cư, mà phải được thể hiện qua khả năng thấu hiểu điều kiện làm việc, sinh hoạt cùng những bất tiện người dân gặp phải khi thực hiện thủ tục hành chính.

Vì vậy, việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy, cử công chức xã, phường về khu phố, ấp hoặc đến tận nhà hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả là những hành động cụ thể xây dựng chính quyền phục vụ.

Thành phố cũng triển khai tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp người dân lựa chọn điểm giao dịch thuận tiện. Những cách làm này cùng hướng đến một yêu cầu: dịch vụ công ngày càng đến đúng nơi người dân đang cần, vào thời điểm người dân có thể tiếp cận và bằng phương thức người dân thực sự sử dụng được.

Tuy nhiên, mở cửa ngoài giờ mới chỉ là điều kiện ban đầu. Giá trị thực sự của một nền hành chính gần dân, vì dân phải được thể hiện ở việc hồ sơ được hướng dẫn đúng ngay từ đầu, xử lý nhanh, đúng hạn và người dân không phải đi lại nhiều lần.

Nếu công sở sáng đèn nhưng hồ sơ vẫn vòng qua nhiều bộ phận, người dân vẫn phải bổ sung giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc liên tục nhận giấy hẹn thì chưa thể xem là phục vụ hiệu quả. Vì thế, thước đo không nên dừng ở số đơn vị mở cửa ngày cuối tuần, bao nhiêu mô hình mới, mà phải là bao nhiêu hồ sơ được giải quyết ngay; thời gian chờ, lượt đi lại, chi phí thực tế được giảm và cuối cùng là sự hài lòng của người dân tăng lên từng ngày.

Các con số trong 6 tháng đầu năm cho thấy nền tảng cải cách đang tiếp tục được mở rộng. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã tiếp nhận gần 1,67 triệu hồ sơ, trong đó hơn 1,3 triệu hồ sơ được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,32%, mức độ hài lòng đạt 96,46%.

Thành phố đã cắt giảm, đơn giản hóa 570 thủ tục; số hóa 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch, kết nối 5,7 triệu dữ liệu đất đai và tích hợp định danh VNeID cho hơn 4,1 triệu tài khoản công dân. Đây là nguồn lực quan trọng để giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi thực chất cho người dân.

Một nền hành chính hiện đại không được đo bằng việc cơ quan chính quyền làm thêm bao nhiêu giờ, mà bằng việc người dân phải dành ít thời gian hơn cho thủ tục. Đích đến không phải là các trung tâm hành chính luôn đông người vào cuối tuần, mà là ngày càng nhiều hồ sơ được giải quyết từ xa, dữ liệu được tự động đối chiếu, kết quả được trả đúng hẹn và chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới phải đến quầy giao dịch.

Việc làm ngoài giờ cũng cần được xem là cơ hội nhận diện những điểm nghẽn trong quá trình xử lý hồ sơ: vướng ở bước nào, giấy tờ nào còn trùng lặp, hệ thống nào thường xuyên gián đoạn, khâu nào chưa rõ trách nhiệm. Từ thực tế đó, tiếp tục thiết kế lại quy trình, phân luồng hồ sơ, liên thông dữ liệu và bố trí nhân sự hợp lý.

Chính quyền phục vụ ngoài giờ hành chính là bước đi linh hoạt, thiết thực và hợp lòng dân. Để người dân thực sự bớt chờ đợi, cánh cửa phục vụ còn cần được mở rộng trong tư duy quản trị, khả năng liên thông dữ liệu, trách nhiệm phối hợp và thái độ của từng cán bộ, công chức.

Khi mỗi hồ sơ được xem là một việc dân đang cần giải quyết, thay vì chỉ là một thủ tục cơ quan phải tiếp nhận, tinh thần hành chính phục vụ càng thực sự trở thành trải nghiệm cụ thể trong đời sống người dân, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của thành phố.

NGÔ BÌNH