Khai mở hành trình đưa sâm Ngọc linh vươn tầm thế giới

Tối 1-8, tại TP Đà Nẵng, Lễ hội sâm Ngọc linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 khai mạc với chủ đề "Sâm Ngọc linh - Tinh hoa dược liệu thế giới".

Lễ hội sâm Ngọc linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 khai mạc tối 1-8

Lễ hội sâm Ngọc linh được tổ chức với quy mô quốc gia, nhằm xây dựng diễn đàn kết nối cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư... để thúc đẩy phát triển ngành dược liệu Việt Nam.

Những củ sâm Ngọc linh tươi nhiều năm tuổi được trưng bày tại lễ hội

Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình của sâm Ngọc linh từ đại ngàn đến khát vọng thương hiệu tầm quốc tế, cùng thông điệp về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, lễ hội không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, thương mại, đầu tư, du lịch và chăm sóc sức khỏe, lan tỏa thông điệp "Sâm Ngọc linh - Bảo vật quốc gia, giá trị toàn cầu".

Lễ hội diễn ra từ ngày 31-7 đến 3-8, tại trung tâm TP Đà Nẵng và vùng nguyên liệu sâm Ngọc linh với hơn 10 hoạt động.

Chị Hồ Thị Thúy Ngân (38 tuổi, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) hướng dẫn khách đếm tuổi sâm

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra Ngày hội tôn vinh sâm Ngọc linh với hội thi sâm đẹp và đấu giá các cây sâm đạt giải.

Nguồn thu từ đấu giá sẽ dành cho công tác bảo tồn vùng sâm và trao học bổng cho học sinh miền núi.

Những củ sâm Ngọc linh đẹp, tuổi đời cao tại lễ hội

Ngoài ra còn có hội thảo khoa học quốc tế "Sâm Ngọc linh - Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu", chương trình kết nối giao thương quốc tế, tour trải nghiệm vùng trồng sâm Ngọc Linh...

Khách nghe chia sẻ về quy trình nhận biết sâm Ngọc linh

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI