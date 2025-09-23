Xã hội

Đóng cửa sân bay Cà Mau một năm để nâng cấp

SGGPO

Ngày 23-9, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Bộ Xây dựng vừa có quyết định về việc đóng tạm thời Cảng hàng không Cà Mau (phường Hoàn Thành, tỉnh Cà Mau) để triển khai thi công các hạng mục của Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

cang-hang-khong-ca-mau-hien-chi-khai-thac-mot-duong-bay-duy-nhat-tphcm-ca-mau-3-7177-6452.jpg
Cảng hàng không Cà Mau

Thời gian đóng tạm thời Cảng hàng không Cà Mau từ ngày 30-10-2025 đến 31-10-2026.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm nhà đầu tư. Khi hoàn thành đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực.

ACV cho biết, sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tối đa thời gian thi công để sớm đưa Cảng hàng không Cà Mau hoạt động trở lại, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Đóng cửa sân bay Cà Mau để nâng cấp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn