Đóng cửa sân bay Cà Mau một năm để nâng cấp

Ngày 23-9, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Bộ Xây dựng vừa có quyết định về việc đóng tạm thời Cảng hàng không Cà Mau (phường Hoàn Thành, tỉnh Cà Mau) để triển khai thi công các hạng mục của Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Cảng hàng không Cà Mau

Thời gian đóng tạm thời Cảng hàng không Cà Mau từ ngày 30-10-2025 đến 31-10-2026.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm nhà đầu tư. Khi hoàn thành đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực.

ACV cho biết, sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tối đa thời gian thi công để sớm đưa Cảng hàng không Cà Mau hoạt động trở lại, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa phương.

TẤN THÁI