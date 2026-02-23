Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm, động viên lực lượng thi công các công trình trọng điểm

Chiều 23-2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động tại các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà cho đại diện Ban Trường Sơn Nam tham gia thi công đoạn cao tốc Cà Mau - Cái Nước

Tại dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước, đại diện Ban Trường Sơn Nam (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn) cho biết, gói thầu XL01 đã bố trí 8 mũi thi công (trong đó có 5 mũi thi công đường và cầu, 3 mũi thi công cầu), huy động 115 đầu xe máy thiết bị đến công trường, tổng nhân sự có 370 người. Kết quả thi công đến ngày 21-2, giá trị sản xuất đạt 266 tỷ/19.533 tỷ đồng. Trong thời gian Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng thi công xuyên tết.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải kiểm tra tình hình thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau

Đối với Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, đại diện chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dự án đạt khoảng 25% giá trị thực hiện tổng thể; công tác san lấp đạt trên 30%. Dù gặp khó khăn ban đầu về nguồn cung vật liệu (cát, đá, xi măng) và xử lý nền đất yếu, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị, đảm bảo thi công an toàn, chất lượng, phấn đấu đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực của các đơn vị thi công. Đồng thời đề nghị các đơn vị tập trung toàn lực, nhân rộng các mũi thi công trong giai đoạn mùa khô để bù tiến độ; đặt mục tiêu cụ thể nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành nhưng vẫn đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình.

Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (gồm đoạn Cà Mau - Cái Nước và Cái Nước - Đất Mũi) dài 81km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ, vốn gần 59.000 tỷ đồng, thực hiện theo lệnh khẩn cấp, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng. Khi hoàn thành đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương. Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 10-2026.

TẤN THÁI