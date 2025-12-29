Khai thác hiệu quả dữ liệu để tạo ra các giá trị, phục vụ phát triển đất nước

Chiều 29-12, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã đến thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia (thuộc Bộ Công an) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP Hà Nội.

Đánh giá cao tinh thần làm việc của cán bộ trung tâm, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng dữ liệu hiện đại, an toàn cao nhất và tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương toàn thể cán bộ trung tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, việc thay đổi tư duy về quản trị đất nước, quản trị xã hội, quản lý hành chính, thủ tục hành chính tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là một nguồn nguyên liệu quý giá để nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả của lao động, tiết kiệm, chống lãng phí rất lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tài nguyên dữ liệu là tài nguyên rất lớn, vô tận, càng khai thác càng tạo ra nhiều giá trị, không như tài nguyên thiên nhiên càng khai thác thì càng cạn kiệt. Tổng Bí thư khẳng định, việc đầu tư vào dữ liệu sẽ mang lại những hiệu quả rất lớn không chỉ về kinh tế - xã hội, mà còn đóng góp đặc biệt quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nhấn mạnh về những mục tiêu, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới và để hiện thực hóa mục tiêu 100 năm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Không còn con đường nào khác là phải tăng tốc bứt phá mạnh mẽ để phát triển về đích, dựa trên động lực chủ yếu là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong phương thức phát triển mới, dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực quản trị quốc gia, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng của đời sống nhân dân. Trung tâm Dữ liệu quốc gia vừa là nơi lưu trữ dữ liệu, vừa là công cụ để phân tích, khai thác, biến dữ liệu thành giá trị, thành sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của xã hội.

Với nhận định đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, để tiếp tục duy trì giá trị của Trung tâm Dữ liệu quốc gia cần phải đẩy mạnh chuyển đổi từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn khai thác, tạo ra các giá trị. Cụ thể, phải xây dựng trung tâm thực sự trở thành "trái tim" của nền kinh tế dữ liệu, của xã hội dữ liệu và là "bộ não" phục vụ trực tiếp, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và hoạt động của toàn xã hội. Đồng thời, phải đẩy nhanh công tác tạo lập, kết nối dữ liệu, chuẩn hóa, làm sạch và chia sẻ dữ liệu từ các bộ, ngành, địa phương về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi thăm, làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Theo Tổng Bí thư, dữ liệu phải được xem là tài sản chiến lược của quốc gia, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả. Phải hình thành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia trong quý 1-2026 theo như kế hoạch; kết nối với các kho dữ liệu có liên quan, phải đảm bảo tất cả các dữ liệu tích hợp tuân thủ đúng nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất, kết nối và dùng chung.

Tổng Bí thư lưu ý, cùng với việc tạo lập dữ liệu, cần đẩy nhanh khai thác dữ liệu, sáng tạo giá trị từ dữ liệu, ứng dụng ngay dữ liệu để triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành một địa chỉ, một cửa sổ duy nhất trên nền tảng Trung tâm Dữ liệu quốc gia; đảm bảo phấn đấu 100% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong tổng số dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, minh bạch, công khai và tự làm được trên môi trường số.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cần khẩn trương triển khai đưa vào hoạt động sàn dữ liệu quốc gia trong quý 2-2026, hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dữ liệu, gắn với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, khuyến khích nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư phát triển kinh tế dữ liệu, để dữ liệu thực sự trở thành một động lực cho sự phát triển mới.

“Nhiệm vụ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong thời gian tới rất quan trọng, rất nặng nề, rất khó khăn nhưng cũng rất vinh dự và tự hào. Tôi cũng mong mỗi cán bộ chiến sĩ, kỹ sư, người lao động của trung tâm luôn luôn ý thức sâu sắc về điều này. Các đồng chí đang làm một công việc rất mới, rất khó, nhưng có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của đất nước… Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt trọn niềm tin vào các đồng chí”, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trong quý 1-2026 sẽ hoàn thành cơ sở pháp lý thuận lợi để phát triển kinh tế dữ liệu; hình thành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia bảo đảm phục vụ hiệu quả 90% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ; đồng thời sẽ triển khai ngay các công tác xây dựng trung tâm dữ liệu số tiếp theo.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng cho biết, phấn đấu sớm làm chủ về công nghệ lõi, công nghệ chiến lược như AI (trí tuệ nhân tạo), Blockchain (công nghệ chuỗi khối), Cloud (đám mây). Tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực, thu hút các chuyên gia đầu ngành, các Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về làm việc. Triển khai các nền tảng số quốc gia còn lại, đặc biệt là các định hướng lớn mà Tổng Bí thư đã phát biểu chỉ đạo để đảm bảo tính đồng bộ của hệ sinh thái dữ liệu.

Trước đó, báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm về quá trình xây dựng và kết quả hoạt động của trung tâm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương (giám đốc trung tâm) đã trình bày những kết quả nổi bật của trung tâm. Trung tâm phối hợp với Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình cho 82 nhóm thủ tục hành chính. Cổng Dịch vụ công quốc gia đang được dịch chuyển và vận hành tập trung tại trung tâm theo hướng trở thành “điểm một cửa số tập trung duy nhất”.

ĐỖ TRUNG