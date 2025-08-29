Ngày 29-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 151/CĐ-TTg về khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên (những địa phương bị ảnh hưởng bão số 5 và mưa lũ trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua) trực tiếp chỉ đạo, tổ chức rà soát kỹ, thống kê, đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại đối với các cơ sở giáo dục, y tế trên địa bàn.

Huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên cùng nhân dân tập trung xử lý vệ sinh trường lớp, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục trường học, cơ sở y tế bị hư hại do thiên tai, hoàn thành xong trước ngày 1-9, bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu quần áo, sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập; không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh.

Thủ tướng nêu rõ, chủ động sử dụng dự phòng ngân sách các cấp ở địa phương, huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ. Trường hợp vượt quá khả năng, UBND cấp tỉnh đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ trung ương gửi Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xử lý theo quy định.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả đối với các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai, kịp thời hỗ trợ các địa phương, cơ sở giáo dục bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo Giám đốc Sở GD-ĐT các địa phương và đơn vị chức năng nắm chắc tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, nhất là đối với các cơ sở giáo dục tại địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5 và mưa lũ tháng 7, tháng 8 vừa qua; chủ động xử lý đề xuất, kiến nghị hỗ trợ của các địa phương theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng y tế tại cơ sở rà soát, kịp thời bổ sung cơ số thuốc dự trữ, hóa chất, vật tư dự trữ, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân; tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm sau mưa lũ; không để gián đoạn công tác cấp cứu, điều trị; chỉ đạo ngành y tế địa phương và đơn vị chức năng nắm chắc tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ số thuốc dự trữ phục vụ khám, chữa bệnh, nhất là tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lũ vừa qua.

Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai vừa qua xử lý vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai nói chung theo đề nghị của địa phương.

LÂM NGUYÊN