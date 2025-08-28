Hà Tĩnh dừng tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa dịp 2-9 để tập trung khắc phục hậu quả bão số 5

Ngày 28-8, UBND tỉnh Hà Tĩnh phát đi Thông báo số 483/TB-UBND về việc dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9-1945 – 2-9-2025 trên địa bàn tỉnh

Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ trường học khắc phục hậu quả sau bão số 5

Trước đó, ngày 12-8, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5986/UBND-VX3 về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh, trong đó có chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa. Tuy nhiên, bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào Hà Tĩnh ngày 25-8 với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhằm tập trung toàn lực khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, UBND tỉnh quyết định dừng toàn bộ nội dung tổ chức sự kiện nêu trên. Sở VH-TT-DL được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện dừng chương trình đúng quy định.

Theo báo cáo nhanh số 632-BC/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đến 9 giờ ngày 27-8, bão số 5 đã khiến 1 người chết, 9 người bị thương, 9 nhà bị sập, 19.425 ngôi nhà bị tốc mái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở giáo dục, y tế và hạ tầng văn hóa. Toàn tỉnh có hơn 79.902 cây xanh bị đổ gãy, hàng chục hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả, thủy sản bị thiệt hại; hơn 6.300 con gia súc, gia cầm chết. Ngoài ra, hệ thống điện bị hư hỏng nặng với hàng trăm cột điện đổ gãy, nhiều đường dây bị đứt. Bão số 5 gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân ở Hà Tĩnh UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung cao nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

DƯƠNG QUANG