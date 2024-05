Khánh Hòa: Hàng trăm hécta sầu riêng rụng quả non do sốc nhiệt

Người dân huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết diện tích sầu riêng ra hoa, tạo quả non khoảng 1 tuần trở lại đây đều bị rụng quả non, có vườn rụng tới 2/3 số quả.

Theo ghi nhận, thời gian qua, tình hình nắng nóng trên địa bàn diễn ra gay gắt, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, ban ngày nhiệt độ lên đến 37-38 độ C, còn ban đêm chỉ từ 20-22 độ C, nhất là rạng sáng trời lại rất lạnh. Điều này gây bất lợi cho cây sầu riêng đang thời kỳ ra hoa, tạo quả non. Hậu quả, sầu riêng trên địa bàn rụng quả hàng loạt do sốc nhiệt.

Sầu riêng Khánh Sơn bị rụng trái non do sốc nhiệt

Ông Nguyễn Văn Long, một người trồng sầu riêng ở xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn cho biết, gia đình ông có 2ha sầu riêng, trong đó khoảng 1ha bị rụng đến khoảng 50% số quả. Trong khi đó, thời tiết đang tiếp tục nắng nóng gay gắt, nguồn nước tưới đầu nguồn đang thiếu hụt, nguy cơ vườn sầu riêng sẽ tiếp tục bị rụng quả, ảnh hưởng đến năng suất.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Khánh Sơn, những vườn sầu riêng ra quả non giữa tháng 4 đến nay đều bị ảnh hưởng do sốc nhiệt. Qua nắm bắt sơ bộ, có khoảng 30% trong tổng số 1.500ha sầu riêng của huyện đang trong thời kỳ kinh doanh bị rụng quả non. Những vườn canh tác chuẩn, ra hoa, đậu quả sớm ít bị ảnh hưởng.

Khánh Sơn có khoảng 1.500ha sầu riêng đang trong thời kỳ kinh doanh bị rụng quả non

Theo ông Đỗ Nhi Huy, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Khánh Sơn, toàn huyện đang có 3.500ha cây ăn quả, trong đó khoảng 2.645ha sầu riêng. Diện tích sầu riêng không chủ động được nước tưới, bị ảnh hưởng hạn hán chiếm khoảng 30%, tương đương khoảng 800ha. Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài trong vòng 30 ngày tới thì diện tích sầu riêng không đủ nước tưới sẽ lên đến khoảng 50% tổng diện tích, tương đương khoảng 1.300ha.

Trước tình hình trên, để chủ động phòng chống hạn, UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn rà soát các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng hạn hán để bàn các giải pháp hỗ trợ, khắc phục.

Đồng thời, triển khai các giải pháp phi công trình và công trình như hướng dẫn, khuyến cáo người dân áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, che phủ rơm, thực bì, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, chuyển đổi cây trồng và không trồng trên diện tích xa nguồn nước hoặc không chủ động được nguồn nước.

Ngoài ra, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí lắp đặt các bơm dã chiến để bơm chuyển nước từ sông chính vào các đập đã mất nguồn sinh thủy hoặc các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng lớn do hạn hán gây ra.

