Khánh Hòa: Không để "kịch bản bão Damrey năm 2017" lặp lại

Ngày 5-11, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các khu vực xung yếu ở phía Bắc của tỉnh, nơi có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi (bão số 13).

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn (bìa trái) kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các khu vực xung yếu. Ảnh: HOÀNG SAO

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, tỉnh đã rút kinh nghiệm “xương máu” từ bão Damrey năm 2017 nên các phương án, kịch bản ứng phó đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các địa phương phải thống kê số lượng lồng bè, người dân đang ở trên biển; kiên quyết yêu cầu rời lồng bè trước khi bão đổ bộ, trường hợp cần thiết phải cưỡng chế; bố trí lực lượng canh gác tại các đập, tràn, khu vực nước sâu, chảy xiết, không để người dân qua lại. Những nhiệm vụ này phải hoàn thành trước 10 giờ ngày 6-11; tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác trong ứng phó bão số 13.

Người dân xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cẩu ca nô lên bờ, ngày 5-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, thông tin, sông Dinh Ninh Hòa có thể xuất hiện lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3. Chính quyền địa phương phải chủ động ứng phó, không để bị động. Các hồ chứa nước trên địa bàn đang điều tiết đúng quy trình để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, sẽ thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa để kịp thời tham mưu, hỗ trợ những sự cố xảy ra bất ngờ.

Người dân gia cố kè tạm chắn sóng khu vực cồn Nhất Trí, phường Bắc Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Năm 2017, bão số 12 - Damrey đổ bộ vào tỉnh Phú Yên (trước đây) và tỉnh Khánh Hòa. Tại Khánh Hòa, cơn bão khiến 44 người chết, 229 người bị thương; phá hủy hơn 2.000 căn nhà và hơn 70.000 lồng bè bị mất trắng; 300 trường học bị sụp đổ, hư hỏng; gây thiệt hại ước tính hơn 15.500 tỷ đồng.

Khi xảy ra sự cố, gọi ngay 114 để được hỗ trợ kịp thời Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh Khánh Hòa) vừa phát đi khuyến cáo: "Người dân cần chủ động ứng phó bão Kalmaegi; khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn hoặc sự cố, gọi ngay 114 để được hỗ trợ kịp thời". Cụ thể, người dân cần kiểm tra, gia cố hệ thống điện, dây dẫn, bảng điện; sửa chữa, thay thế hư hỏng kịp thời, không sạc xe điện hay sử dụng thiết bị điện ở nơi ẩm ướt. Ngắt cầu dao tổng khi có mưa ngập, hoặc báo điện lực nếu không thể tự ngắt; khi chập điện gây cháy, cần ngắt điện, báo động cho mọi người, gọi 114 và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Hạn chế ra ngoài khi bão đổ bộ; nếu buộc phải đi, mặc áo mưa bộ, bật đèn xe, giữ tốc độ chậm, không trú dưới cây, gần cột điện hay công trình đang thi công. Nếu sống trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét phải sơ tán sớm khi có dấu hiệu bất thường; “ưu tiên tính mạng, không tiếc của cải”. Các kho, bến bãi, cơ sở chứa xăng dầu, hóa chất cần đảm bảo an toàn, dừng xuất nhập hàng dễ cháy nổ khi có cảnh báo bão lớn...

HIẾU GIANG