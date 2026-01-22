Khảo sát công tác quản lý, bảo tồn các điểm danh lam thắng cảnh tại VQG Côn Đảo

Ngày 22-1, đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM do đồng chí Cao Thanh Bình, Ủy viên thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo về công tác quản lý, bảo tồn các điểm danh lam thắng cảnh.

Báo cáo với đoàn khảo sát, đại diện Ban Quản lý VQG Côn Đảo cho biết, VQG Côn Đảo có chức năng, nhiệm vụ là “Bảo vệ phục hồi hệ sinh thái và các động, thực vật quý trên đảo và dưới biển; tôn tạo bảo tồn rừng gắn với quần thể cảnh quan và di tích lịch sử, văn hóa của đảo; thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và thăm quan du lịch sinh thái”.

Đoàn khảo sát thực tế và làm việc tại Trung tâm Giáo dục Môi trường, trao đổi về các điểm danh lam thắng cảnh tiêu biểu thuộc VQG Côn Đảo. Ảnh: VQG CÔN ĐẢO

Tổng diện tích của vườn theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 19.890ha. VQG Côn Đảo đã được công nhận là Khu Ramsar (vùng đất ngập nước quan trọng) biển đảo đầu tiên của Việt Nam, Vườn di sản ASEAN, thành viên của mạng lưới bảo tồn Rùa biển Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, Khu bảo tồn đạt chứng nhận “Danh lục xanh IUCN” của thế giới, kỷ lục “Nơi nuôi ấp và thả về thiên nhiên nhiều rùa biển nhất Việt Nam”, “Hòn Trứng - Sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam”...

Theo Ban quản lý VQG Côn Đảo, những năm qua, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là HĐND TPHCM) đã ban hành các Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh VQG Côn Đảo, đã đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng cơ chế tài chính bền vững, tạo nguồn thu hợp lý từ các thành viên trong xã hội... Thông qua hoạt động thu phí, Ban quản lý VQG Côn Đảo đã tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động của con người khi vào tham quan, du lịch, thực tập, nghiên cứu…

Kết quả, giai đoạn 2018 - 2025, VQG Côn Đảo có 16/17 điểm du lịch sinh thái có thu phí với tổng tiền phí thu được là 14,147 tỷ đồng trong đó, số tiền nộp ngân sách là gần 2,6 tỷ đồng; số tiền để lại đơn vị chi cho các hoạt động theo quy định là 11,255 tỷ đồng, chủ yếu chi công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý danh lam thắng cảnh VQG Côn Đảo và chi nguồn bổ sung lương theo quy định.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Ban quản lý VQG Côn Đảo. Ảnh: VQG CÔN ĐẢO

Để bảo đảm tính thống nhất về pháp lý sau khi điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập, Ban quản lý VQG Côn Đảo đã kiến nghị HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh VQG Côn Đảo thay thế Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 9-12-2017 và Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 15-7-2022 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Các tour du lịch sinh thái tại VQG Côn Đảo hấp dẫn du khách. Ảnh: Q.V

Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đã cơ bản đồng ý với báo cáo, đề xuất của VQG Côn Đảo. Theo Ban Văn hóa - Xã hội, việc khảo sát này nhằm đánh giá thực trạng, tình hình và kết quả hoạt động của thiết chế văn hóa và công tác quản lý, bảo tồn các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn đặc khu Côn Đảo theo tinh thần thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và chương trình, đề án, kế hoạch của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở khảo sát, đoàn xem xét những mặt làm được, chưa làm được; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm kịp thời đề ra các giải pháp trong xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội của các địa phương nói riêng và định hướng chung về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian tới.

QUANG VŨ