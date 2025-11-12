Khảo sát tìm phương án chống ngập, nâng cấp tuyến ĐT741B đoạn qua phường Bến Cát

Ngày 12-11, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát Đặng Thị Phương Kha cùng Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ TPHCM khảo sát tình hình ngập nước và hư hỏng đường ĐT 741B, đoạn qua phường Bến Cát.

Thời gian qua, tình hình mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở phường Bến Cát. Đặc biệt là tình trạng ngập úng trong nhiều ngày, nước chảy tràn vào nhà dân gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt. Một số hộ phải tạm di dời đi nơi khác trong thời gian ngập. Trong khi đó, gia súc, gia cầm chết gây ô nhiễm môi trường.

Tình trạng ngập nước tại một hộ dân trên tuyến đường ĐT741B

Riêng tuyến đường ĐT741B có điểm ngập sâu trung bình 0,3m - 0,7m, thời gian ngập kéo dài. Nguyên do tuyến đường này chưa được đầu tư hệ thống thoát nước dọc hoàn chỉnh, mương đất bị bồi lắp trong quá trình sử dụng; mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi khiến việc lưu thông của người dân qua vị trí này rất khó khăn và nguy hiểm.

Đoàn công tác khảo sát tình trạng xuống cấp của đường ĐT741B

Một số hộ dân hai bên đường phản ánh với đoàn công tác về việc tuyến đường xuống cấp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và mất an toàn giao thông.

Ghi nhận những vấn đề ngập sâu, hư hỏng của con đường

Để khắc phục tình trạng trên, địa phương đã tổ chức sửa chữa, nạo vét mương để giải quyết tình trạng ngập nước tạm thời. Tuy nhiên, về lâu dài cần có phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hoàn chỉnh để chống ngập.

Qua khảo sát, Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ TPHCM ghi nhận hiện trạng để có phương án đề xuất cải tạo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông.

TÂM TRANG