Làm ăn... sống nhăn!

- Thịt heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi mà người ta vẫn mua về 130 tấn, để chế biến đồ hộp bán cho dân, các ông ạ. Khủng khiếp quá!

- Ở đâu mà làm ăn kỳ quá zậy?

- Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đó. Nghe nói đã làm được 2 tấn patê sắp tung ra thị trường dịp tết.

- Tui băn khoăn quá. Để đưa được thịt heo vào nhà máy phải qua nhiều khâu kiểm định, kiểm tra xuất xứ, nguồn gốc liên quan an toàn vệ sinh thực phẩm. Hổng lẽ mấy khâu này bị bỏ qua hết sao?

- Họ thiếu gì cách “phù phép”...

- Thương hiệu, uy tín công ty là tài sản quý. Làm ăn kiểu này dễ bị sập tiệm!

- Đã đành, mà còn bị ra tòa là cái chắc!

ĐỜ MI PHO

