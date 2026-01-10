Sức sống cơ sở

Phường Trung Mỹ Tây nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân

SGGPO

Trung tâm cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường Trung Mỹ Tây đi vào hoạt động giúp người dân không bị gián đoạn trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, nhất là các dịch vụ liên quan trực tiếp đến đời sống và sức khỏe.

bd1abbb1a23d2d63742c.jpg
Lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây trao quyết định và chúc mừng Trung tâm cung ứng dịch vụ công

Ngày 10-1, phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) công bố thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường.

Phường Trung Mỹ Tây với diện tích khoảng 6,93 km2 và dân số khoảng trên 126.000 người. Nhu cầu khám, chữa bệnh cũng như nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao dân trí của người dân trên địa bàn rất lớn.

Theo Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây Hồ Minh Hoàng, việc thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường nhằm chuyển đổi mô hình hoạt động y tế cơ sở, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

z7416563714359_ae20751c0f15a50ba063c394e23f93ae.jpg
Người dân khám chữa bệnh tại Trạm Y tế phường Trung Mỹ Tây

Theo đó, Trung tâm cung ứng dịch vụ công sẽ là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hành chính, hậu cần, cung ứng dịch vụ công cơ bản, góp phần giảm bớt khâu trung gian, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của chính quyền phường. Còn Trạm Y tế tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, phòng chống dịch bệnh, quản lý sức khỏe cộng đồng, bảo đảm để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, thuận lợi, ngay tại cơ sở.

Việc đưa 2 đơn vị vào hoạt động hướng tới mục tiêu không để người dân bị gián đoạn trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, nhất là các dịch vụ liên quan trực tiếp đến đời sống và sức khỏe người dân.

Tin liên quan
NGÔ BÌNH

Từ khóa

Trung Mỹ Tây UBND phường Trung Mỹ Tây Trạm y tế Thiết chế Cung ứng Nhà văn hóa Thể dục thể thao khám bệnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn