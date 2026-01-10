Phường Trung Mỹ Tây nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân

Trung tâm cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường Trung Mỹ Tây đi vào hoạt động giúp người dân không bị gián đoạn trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, nhất là các dịch vụ liên quan trực tiếp đến đời sống và sức khỏe.

Lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây trao quyết định và chúc mừng Trung tâm cung ứng dịch vụ công

Ngày 10-1, phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) công bố thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường.

Phường Trung Mỹ Tây với diện tích khoảng 6,93 km2 và dân số khoảng trên 126.000 người. Nhu cầu khám, chữa bệnh cũng như nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao dân trí của người dân trên địa bàn rất lớn.

Theo Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây Hồ Minh Hoàng, việc thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường nhằm chuyển đổi mô hình hoạt động y tế cơ sở, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Người dân khám chữa bệnh tại Trạm Y tế phường Trung Mỹ Tây

Theo đó, Trung tâm cung ứng dịch vụ công sẽ là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hành chính, hậu cần, cung ứng dịch vụ công cơ bản, góp phần giảm bớt khâu trung gian, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của chính quyền phường. Còn Trạm Y tế tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, phòng chống dịch bệnh, quản lý sức khỏe cộng đồng, bảo đảm để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, thuận lợi, ngay tại cơ sở.

Việc đưa 2 đơn vị vào hoạt động hướng tới mục tiêu không để người dân bị gián đoạn trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, nhất là các dịch vụ liên quan trực tiếp đến đời sống và sức khỏe người dân.

NGÔ BÌNH