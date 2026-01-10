Công tác bầu cử tại phường Phú Mỹ bảo đảm tiến độ, cơ cấu và chất lượng

Ngày 10-1, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại phường Phú Mỹ và phường Bà Rịa.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm việc tại phường Phú Mỹ

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy ban bầu cử phường Phú Mỹ cho biết công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định; đã thành lập đầy đủ các tổ chức bầu cử, công bố 7 đơn vị bầu cử với 27 khu vực bỏ phiếu chính thức và 4 khu vực dự phòng, đồng thời rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 39 người ứng cử đại biểu HĐND phường để bầu 22 đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của phường Phú Mỹ, đồng thời đề nghị tiếp tục chuẩn bị chu đáo các bước tiếp theo, đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm hạ tầng, an ninh, trật tự cho ngày bầu cử.

* Cùng ngày, làm việc tại phường Bà Rịa, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận, địa phương chuẩn bị bầu cử chủ động, đúng tiến độ, đúng quy định.

Các đại biểu phường Bà Rịa tại buổi làm việc

Phường Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu 37 người ứng cử đại biểu HĐND, bố trí 7 đơn vị bầu cử với 36 khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu tại buổi làm việc với phường Bà Rịa

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM biểu dương công tác chuẩn bị được triển khai sớm, chu đáo; đề nghị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tốt hiệp thương, niêm yết danh sách cử tri, ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình bầu cử.

TRÚC GIANG