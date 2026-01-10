Phường Vũng Tàu hướng đến mô hình “phố xanh muôn sắc hoa”

Ngày 10-1, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) đã có buổi làm việc với Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM về phủ xanh các khu đất trống trên địa bàn phường, xây dựng đường hoa và thực hiện phân loại rác tại nguồn, thu gom rác hữu cơ để ủ phân compost.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường TPHCM cho biết, thời gian qua, Hội đã tài trợ và trồng 2.000 cây ở khu vực mũi Nghinh Phong và đồi Con Heo, chủ yếu là cây bàng vuông. Đến nay, các cây này vẫn đang sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến thời gian tới, theo kế hoạch, hội sẽ phân bổ 10.000 cây cho khu vực phía Đông TPHCM, trong đó có phường Vũng Tàu.

Đại diện Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG VŨ

Tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết hiện nay địa phương vẫn còn một số khu đất trống ở vùng trung tâm, nhiều vùng đất núi cần được trồng thêm cây để phủ xanh với mong muốn phát triển núi Lớn, núi Nhỏ thành những điểm nhấn với kiểu mẫu “rừng trong đô thị”.

Tuyến đường 3-2 (phường Vũng Tàu, TPHCM) rực rỡ sắc hoa. Ảnh: QUANG VŨ

Phường Vũng Tàu đã đề xuất 3 vị trí trồng cây phủ xanh các khu đất trống, phủ xanh rừng trọc gồm: 1 vị trí trên núi Lớn, 1 vị trí trên núi Nhỏ và 1 vị trí trên đường Thùy Vân.

Phường đề xuất các loại cây, hoa phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của vùng biển như: cây hoa giấy, bàng vuông, đỗ mai, hoàng yến… Song song đó, phường cũng đề nghị các đơn vị liên quan khảo sát nguồn nước tưới để duy trì, phát triển cây xanh sau khi trồng.

Cùng với trồng cây, phường đề xuất Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM hướng dẫn mô hình phân loại rác tại nguồn, ủ rác thành phân hữu cơ compost để phục vụ lại việc trồng và chăm sóc cây, hoa.

Phường cũng phát động mỗi hộ gia đình, mỗi khu phố xây dựng một mô hình hay về trồng hoa để từ đó xây dựng phường Vũng Tàu trở thành phường du lịch với dấu ấn đặc biệt là “phố xanh muôn sắc hoa”…

QUANG VŨ