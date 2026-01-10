Các địa phương phía Đông TPHCM trị nạn đổ rác trộm

Rác thải bị đổ trộm tồn tại nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị khiến người dân và chính quyền địa phương bức xúc. Nhiều địa phương ở phía Đông TPHCM đã thực hiện các giải pháp để trị nạn đổ rác trộm.

Mật phục bắt người “đổ rác trộm”

Đường 2-9 đi qua địa bàn phường Phước Thắng nhiều năm qua vẫn là “điểm nóng” của tình trạng đổ rác trộm. Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên ra quân dọn dẹp nhưng dọc tuyến đường này vẫn tồn tại một số khu đất trống có rác.

Anh Phạm Hồng Kiên (ngụ ở phường Phước Thắng, TPHCM) cho biết do thường xuyên đi làm ca đêm nên thỉnh thoảng thấy người dân đi xe máy chở bao rác đổ trộm dọc cung đường này. “Họ chở rác chạy lên vỉa hè, đến khu đất trống, lựa lúc vắng người là quăng xuống. Việc đổ rác khiến đường 2-9 nhếch nhác, mất mỹ quan và không bảo đảm vệ sinh môi trường. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người đổ rác trộm”, anh Kiên bức xúc.

Lực lượng chức năng phường Phước Thắng (TPHCM) mật phục bắt đối tượng đổ rác trộm trong đêm tại các khu đất trống. Ảnh: QUANG VŨ

Trước vấn nạn đổ rác trộm, UBND phường Phước Thắng đã thành lập tổ tuần tra, hàng đêm mật phục tại các “điểm nóng” để bắt quả tang. Theo đó, có 3 tổ công tác chia làm 3 hướng mật phục tại các chốt (chân cầu Rạch Bà, đường 2-9 đoạn gần Tòa án nhân dân Vũng Tàu đến đoạn cuối đường Đô Lương; đường 2-9 đoạn gần vòng xoay Bệnh viện Vũng Tàu) để “bắt tại trận” các trường hợp đổ rác trộm. Nhờ đó, lực lượng chức năng đã ghi hình và lập biên bản vi phạm đối với nhiều người dân có hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định.

Hàng tuần, Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu huy động người và phương tiện thu gom rác tại các khu vực đất trống phía Đông TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ



Không chỉ người dân đi xe máy mà còn có cả xe ô tô tải chất đầy rác thải, xà bần… đến đổ ở những nơi không được phép bỏ rác. UBND phường Phước Thắng, phường Rạch Dừa, phường Tam Thắng... cũng đã phát hiện nhiều tài xế ô tô đến các khu vực này đổ trộm rác thải. Mới đây, UBND phường Phước Thắng đã bắt giữ một tài xế đổ trộm tại bãi đất trống trên đường Hàng Điều.

Ngoài việc mật phục, bắt quả tang hành vi đổ rác trộm, nhiều phường đã lắp đặt camera giám sát để xử lý các hành vi đổ rác trộm. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng nên hành vi đổ rác tại một số xã, phường ở phía Đông TPHCM đã giảm đáng kể.

Cần tố giác tội phạm về môi trường

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh còn những mặt hạn chế. Trong đó, tình trạng đổ rác trộm tại nhiều khu vực đất trống gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, phường quyết tâm ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng này.

Lực lượng chức năng cắm biển "Cấm đổ rác" tại các bãi đất trống ở khu vực phía Đông TPHCM vốn là điểm nóng về nạn đổ rác trộm. Ảnh: QUANG VŨ

Trước đó, điểm nóng tại đường Đô Lương đã được phường dọn dẹp sạch sẽ, cắm bảng cấm đổ rác và gắn 2 camera giám sát. Sau 1 tuần, khu vực này đã giảm hẳn nạn bỏ rác không đúng nơi quy định. Khu vực đường vào Trại Nhái cũng được gắn camera và bảng biển cấm đổ rác, nên không phát sinh tình trạng đổ rác sai quy định ở khu vực này…

Được biết, phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa đã duy trì các tổ theo dõi tại các vị trí thường xuyên có tình trạng đổ rác trái quy định vào ban đêm. Đến nay, nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng bắt quả tang và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND phường còn tiếp nhận thông tin từ người dân về các trường hợp vi phạm thông qua đường dây nóng, website, từ đó tiến hành khảo sát để xử lý. Nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng mật phục, ghi hình và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Ngay sau đó, người vi phạm phải khắc phục, thu hồi lại phần rác đã đổ và đóng phạt. Song song đó, hàng tuần Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu cũng huy động người và phương tiện thu gom rác tại các khu vực đất trống.

Lắp đặt camera giám sát các khu vực đất trống, nhờ đó nạn đổ rác trộm đã giảm. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài việc xử phạt, lực lượng chức năng các phường đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, để dẹp bỏ nạn đổ trộm rác cần phải đặt vấn đề một cách nghiêm túc và quyết liệt. Ngoài việc theo dõi, lắp đặt camera để quản lý, ý thức cộng đồng tố giác tội phạm cũng góp phần quan trọng trong việc xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường.

QUANG VŨ