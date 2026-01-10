Sức sống cơ sở

Xã Phú Giáo phát động Ngày Cây xanh Việt Nam

Sáng 10-1, UBND xã Phú Giáo, TPHCM đã tổ chức lễ phát động Ngày Cây xanh Việt Nam (11-1) năm 2026.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND xã Phú Giáo đề nghị các cơ quan, đơn vị và các ấp chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm; gắn việc trồng cây với quản lý, chăm sóc và bảo vệ lâu dài.

Ảnh 5.jpg
Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo tham gia trồng cây

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo và các đoàn thể chính trị – xã hội cần tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, xem việc trồng và giữ gìn cây xanh là trách nhiệm chung của cộng đồng. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác xã hội hóa, chung tay xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo UBND xã cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân xã đã tham gia trồng 100 cây dầu phía sau Trường THCS Nguyễn Trãi.

Ảnh 10.jpg
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Phú Giáo tham gia trồng cây
CAO SƠN

