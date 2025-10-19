Khát khao vươn mình của văn học - nghệ thuật TPHCM

Trong suốt 50 năm qua, văn học - nghệ thuật (VHNT) TPHCM đã khẳng định vai trò là một trụ cột của phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo, du lịch văn hóa và hội nhập quốc tế.

Hành trình ấy không chỉ phản chiếu hiện thực sống động của đô thị lớn nhất nước mà còn là minh chứng cho tinh thần cống hiến của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã đồng hành cùng thành phố qua từng chặng đường đổi thay.

Sau ngày đất nước thống nhất, VHNT TPHCM sớm khẳng định vị thế tiên phong trong định hướng, giáo dục thẩm mỹ và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần mới. Đây chính là tiền đề quan trọng để VHNT thành phố chuyển mình với những dấu ấn mạnh mẽ của mô hình xã hội hóa, hợp tác công - tư trước khi bước vào giai đoạn chuyển đổi số và kỷ nguyên của công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo hiện nay. VHNT đã và đang thể hiện rõ vai trò “sức mạnh mềm” trong việc định vị thương hiệu, bản sắc và vị thế của thành phố, hướng tới mục tiêu trở thành “thành phố sáng tạo”.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất chính là mô hình xã hội hóa với thành công của hàng ngàn đơn vị nghệ thuật, sân khấu, hãng phim, đơn vị sản xuất truyền hình, công ty tổ chức sự kiện tư nhân, qua đó khuyến khích đầu tư, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, biến văn hóa thành ngành kinh tế năng động. Từ cơ chế mở ấy, TPHCM từng bước hình thành thị trường nghệ thuật - nền tảng quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa.

Công chúng, khán giả không còn là người thụ hưởng thụ động mà từng bước trở thành người đồng sáng tạo và nhà đầu tư vào các giá trị tinh thần. Sự bứt phá của các chương trình như Anh trai “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên hoan âm nhạc quốc tế Hozo hay những bộ phim điện ảnh doanh thu hàng trăm tỷ đồng… là minh chứng cho hiệu quả của mô hình xã hội hóa và trao quyền sáng tạo cho xã hội.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua và cả hành trình kế tiếp, không thể không nhắc 2 khía cạnh quan trọng khác: việc tạo ra môi trường cạnh tranh và bồi dưỡng sức trẻ của VHNT thành phố. Sự cạnh tranh lành mạnh trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật biểu diễn, văn học... tạo ra sự sàng lọc khắt khe, qua đó góp phần giúp nâng chất tác phẩm và khơi dậy năng lượng sáng tạo bền bỉ.

Có thể nói, thế hệ văn nghệ sĩ trẻ thành phố hôm nay đang tiếp nối bằng tinh thần khát khao vươn mình để bắt nhịp và tiệm cận với dòng chảy đương đại bên ngoài nhưng không đánh mất đi bản sắc và sức mạnh nội sinh từ bên trong kết tinh từ hàng ngàn năm văn hiến.

Với vị thế của một “siêu đô thị”, TPHCM đang sở hữu dư địa lớn cho sự phát triển VHNT: hạ tầng văn hóa, không gian sáng tạo, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và thị trường tiêu thụ ngày càng rộng lớn.

Song song đó Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030 do UBND TPHCM ban hành cũng đang xác lập định hướng phát triển các lĩnh vực công nghiệp văn hóa với tầm nhìn dài hạn - lấy con người làm trung tâm như khẳng định của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại Hội nghị tổng kết 50 năm VHNT sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 - 30-4-2025): Văn hóa chính là sức mạnh mềm, là chất keo kết nối con người, làm giàu bản sắc thành phố. Đó cũng chính là định hướng quan trọng trong hành trình tiến bước của VHNT TPHCM, tiếp nối tinh thần tiên phong và khát vọng sáng tạo, khẳng định vị thế trung tâm văn hóa - sáng tạo hàng đầu khu vực, đóng góp xứng đáng vào khát vọng xây dựng TPHCM phát triển bền vững.

VĂN TUẤN