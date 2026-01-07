Thông tin kinh tế

Khi doanh thu tăng nhưng hiệu quả kinh doanh không theo kịp

Thương mại điện tử giúp việc bán hàng trở nên dễ tiếp cận hơn, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho người bán, đặc biệt ở khâu vận hành.

Muamau Seller với 2 mô hình phù hợp cho từng nhóm nhà bán
Muamau Seller với 2 mô hình phù hợp cho từng nhóm nhà bán

Ở giai đoạn đầu, quy trình thủ công còn có thể đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, khi quy mô mở rộng, việc thiếu hệ thống hỗ trợ khiến nhiều nhà bán dù đơn đều vẫn khó cải thiện lợi nhuận do phải tự gánh toàn bộ khâu vận hành.

Từ thực tế này, MuaMau Seller được phát triển theo hướng hỗ trợ vận hành với hai mô hình chính, phù hợp với từng nhóm nhà bán hàng.

Với người mới hoặc chưa có bộ máy hậu cần, mô hình vận hành 100% cho phép toàn bộ quy trình được hệ thống hỗ trợ thực hiện trên nền tảng, từ đăng tải và tối ưu sản phẩm, lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói – vận chuyển đến chăm sóc khách hàng và đối soát.

Trong khi đó, mô hình bán tự vận hành (semi-managed) dành cho nhà bán đã có nguồn hàng và khả năng đóng gói. Người bán chủ động cung cấp hàng, đóng gói và chăm sóc khách; Muamau Seller đảm nhận hệ thống quản lý và xử lý đơn hàng, kết nối vận chuyển, đối soát, thanh toán và hỗ trợ sau bán.. Cách làm này giúp người bán giữ quyền kiểm soát chất lượng nhưng vẫn giảm áp lực vận hành và chi phí nhân sự.

THANH THANH

