Khởi tố chủ quán cà phê giả danh công an, kiểm sát, tòa án

Ngày 27-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh (49 tuổi, phường Bà Rịa, TPHCM), chủ quán cà phê “999” trên đường Phạm Hùng, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12-2025 đến tháng 5-2026, Nguyễn Thế Vinh nhiều lần đưa ra thông tin sai sự thật, tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân nhằm tạo lòng tin với các bị hại, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị những người từng bị đối tượng Vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương liên hệ Đội 6 (Cơ sở 2), Phòng Cảnh sát hình sự (tại số 2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, TPHCM) hoặc liên hệ Điều tra viên Ngô Văn Trung qua số điện thoại 0936.773.878 để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp để lừa đảo; chủ động cập nhật thông tin phòng ngừa và kịp thời tố giác tội phạm nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

TRÚC GIANG