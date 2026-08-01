Xác minh clip nhóm thanh niên 'bốc đầu' xe ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Công an phường Sài Gòn đang xác minh clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao, nẹt pô, "bốc đầu" gây mất an toàn giao thông tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).

Ngày 1-8, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, liên tục nẹt pô và "bốc đầu" xe lúc rạng sáng tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).

Trước đó, nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Huệ. Trong số này, có phương tiện không gắn biển kiểm soát. Nhóm đối tượng liên tục phóng xe với tốc độ cao, nẹt pô gây tiếng ồn lớn. Có trường hợp còn thực hiện hành vi "bốc đầu" xe, di chuyển trên một quãng đường dài.

Hành vi bốc đầu xe máy di chuyển quãng đường dài gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên đường vẫn có phương tiện qua lại và người dân tập trung hóng mát tại khu vực phố đi bộ. Sự việc được người dân dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Đa số ý kiến bày tỏ sự bất an, bức xúc trước hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho người đi đường.

Theo thông tin xác minh ban đầu, vụ việc diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1-8. Người dân tại khu vực cho biết, nhóm thanh niên này đã chạy xe đảo quanh nhiều vòng, liên tục nẹt pô và bốc đầu trước khi rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an phường Sài Gòn đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu) bị xử phạt theo quy định hiện hành, đồng thời có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung theo từng trường hợp. Ngoài ra, các hành vi điều khiển xe không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô gây mất trật tự công cộng cũng bị xử lý nghiêm theo quy định. Trường hợp tụ tập gây rối trật tự công cộng hoặc có dấu hiệu phạm tội, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ.

NGUYỄN TÂN