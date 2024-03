Khởi tố cựu bí thư huyện "gom" trên 138ha đất rừng phòng hộ ở Bình Định

Tối 28-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận với báo chí, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.