Công an làm việc tại các cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội

Theo ghi nhận của phóng viên, tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở số 29 Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), từ đầu giờ chiều ngày 25-3, lực lượng công an có mặt để làm việc.

Công an có mặt tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, số 29 Trần Nhân Tông

Tới 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc với cửa hàng vàng nói trên. Trong khi đó, cửa hàng này đã tạm ngừng giao dịch.

Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi.

Một số người dân mua vàng cho hay, trong sáng cùng ngày, khi tới giao dịch, họ được hẹn buổi chiều quay lại lấy vàng nhưng khi đến thì tiệm đóng cửa và thấy có công an đến làm việc.

Tới 16 giờ 30 phút, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc bên trong cửa hàng vàng tại số 29 Trần Nhân Tông.

Theo ghi nhận, tới 16 giờ 50 phút cùng ngày, sau khi làm việc tại cửa hàng này, lực lượng chức năng đã mang đi một số thùng tài liệu.

Cùng thời điểm, tại cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở số 15 Trần Nhân Tông, lực lượng chức năng cũng có mặt bên trong làm việc.

Xung quanh khu vực này, công an phường thường xuyên tuần tra nhắc nhở người dân không hiếu kỳ tập trung trước trụ sở Bảo Tín Minh Châu.

Phía trong cửa hàng vàng, nhiều người mặc sắc phục cảnh sát đang làm việc.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 139 đường Cầu Giấy cũng đóng cửa trong chiều cùng ngày.

Theo ghi nhận, bên trong cửa hàng có sự xuất hiện của một số cán bộ công an.

Cửa hàng vàng tại số 139 Cầu Giấy cũng đang đóng cửa.

Tại thời điểm ghi nhận, phía cửa hàng chưa có thông báo lý do tạm đóng cửa hay thời gian mở cửa trở lại. Điều này khiến nhiều khách hàng vẫn nán lại chờ đợi.

Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại đường Cầu Giấy đóng cửa, phía trong có lực lượng chức năng đang làm việc.

Theo quan sát, lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày, cơ quan công an đã đưa 2 nhân viên Bảo Tín Minh Châu, cơ sở 29 Trần Nhân Tông lên xe ô tô và di chuyển khỏi trụ sở.

