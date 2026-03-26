Trưa nay, Bảo Tín Minh Châu mở lại giao dịch

Đại diện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết, tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ khách hàng giao dịch từ 12 giờ hôm nay (26-3).

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, chiều 25-3, một số cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu ở TP Hà Nội tạm dừng giao dịch. Trong khi đó, theo quan sát và ghi nhận chiều cùng ngày, tại các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu ở phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng), cơ sở trên đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy) xuất hiện lực lượng công an đến làm việc. Cuối ngày, cơ quan chức năng thu giữ một số thùng tài liệu phục vụ cho công tác liên quan.

Chiều 25-3, một số cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu ngừng giao dịch để phục vụ công tác xác minh các nội dung liên quan. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ngay sau động thái tạm dừng giao dịch vào chiều 25-3, tối cùng ngày, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo báo chí. Trong thông báo, doanh nghiệp này cho biết, chiều 25-3, một số cửa hàng kinh doanh tạm ngừng giao dịch để phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Đồng thời, đại diện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết, tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12 giờ ngày 26-3, đồng thời tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.

Trong thông cáo báo chí do bà Phạm Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ký, có nêu cam kết về chất lượng vàng, đáp ứng đầy đủ các quy định nghiêm ngặt nhất về tuổi vàng, khối lượng của sản phẩm. “Các yếu tố này là cơ sở cốt lõi để xác định giá trị của sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá trị tài sản đã và đang giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu”, thông cáo nêu.

Qua sự việc này, bà Phạm Lan Anh khuyến cáo đối tác và khách hàng tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống, đồng thời thận trọng với các thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội.

