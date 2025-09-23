Không để lọt vào cấp ủy khóa mới cán bộ suy thoái

TPHCM tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, toàn bộ các công việc theo thẩm quyền của 2 cấp phải đảm bảo được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc, không gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức của người dân, doanh nghiệp.

Tối 23-9, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) phát thông cáo báo chí về phiên họp thứ 11, do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì họp vào hôm 22-9.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, dự họp có đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa Phương III, Ban Nội chính Trung ương. Cùng dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

TPHCM đã tháo gỡ 266 công trình, dự án

Công tác phòng, chống lãng phí được các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung rà soát, xử lý công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính; đảm bảo thống kê đầy đủ, chính xác thực trạng; tổ chức bàn giao, tiếp nhận, khai thác tài sản đúng quy định, hiệu quả, tránh bỏ sót, gây thất thoát, lãng phí tài sản. TPHCM đã tháo gỡ 266/838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố cũng đã chủ động nhận diện, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, kể cả người đứng đầu. Công tác thi hành án dân sự đã có bước tiến quan trọng, giá trị thi hành xong tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ban Chỉ đạo tiếp tục duy trì nền nếp, trong đó, tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, cả về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kịp thời kiện toàn nhân sự

Không được lấy lý do nhiệm vụ mới, đùn đẩy, né tránh việc của dân

Ban Chỉ đạo lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Sang báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn bộ các công việc theo thẩm quyền của 2 cấp phải đảm bảo được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc.

“Khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, trì hoãn giải quyết công việc; không được lấy lý do nhiệm vụ mới, chưa rõ, chờ hướng dẫn để đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ; gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, của người dân, doanh nghiệp”, đại diện Ban Chỉ đạo nêu rõ.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo, không để kéo dài những vụ án, vụ việc cũ sang nhiệm kỳ mới. Trong đó có các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo họp phiên thứ 11. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng thời, cần tiếp tục rà soát, đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về giám định, định giá tài sản để phù hợp với thực tiễn.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 7 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định pháp luật.

