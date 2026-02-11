Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch

Sáng 10-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch và tặng 50 suất quà đến cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thạch; tặng quà đại diện 100 gia đình chính sách, hộ nghèo và đại diện 100 công nhân, lao động ở xã Cẩm Thạch và tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch, Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng luôn quan tâm, chỉ đạo công tác chăm lo tết chu đáo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ, minh chứng cho sự gần gũi, trách nhiệm và tấm lòng vì dân; góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đi vào cuộc sống...

Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tài trợ; Binh đoàn 12 thi công, gồm nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà học lý thuyết 3 tầng, nhà lớp học bộ môn 3 tầng, nhà đa năng 1 tầng, nhà ăn và bán trú 3 tầng với đầy đủ trang thiết bị. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và xã Cẩm Thạch nghiên cứu đầu tư xây dựng trường theo tiêu chuẩn của 248 trường liên cấp tại các xã biên giới, xong trước 31-8 để đón học sinh vào học từ năm học 2026-2027. Tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục ưu tiêu nguồn lực tập trung xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đã khởi công năm 2025, hoàn thành trước ngày 30-8.

TTXVN