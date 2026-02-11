Thống nhất cao lập danh sách 217 người ở cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XVI

Chiều 11-2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 11 điểm cầu ở các địa phương có Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công tác và sinh sống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thảo luận, cho ý kiến và lập danh sách sơ bộ 217 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1277, điều chỉnh lần thứ hai về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo đó, tổng số người được lập danh sách sơ bộ ở Trung ương và địa phương là 1.093 người, trong đó số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được giữ nguyên là 217 người.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Theo báo cáo, 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu; chưa có ý kiến nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Tại hội nghị, sau khi thảo luận và cho ý kiến vào danh sách tổng hợp kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách 217 người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, gửi danh sách 217 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định, để Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã sẽ cùng hội đồng bầu cử các tỉnh, thành phối hợp tổ chức hội nghị để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử nhằm thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định.

PHAN THẢO