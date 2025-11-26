Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu cảnh báo đuối nước

Chiều 26-11, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (xã Hồ Tràm, TPHCM) phát cảnh báo đến người dân về nguy cơ đuối nước tại các hồ chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong phạm vi khu bảo tồn.

Hồ chứa nước PCCCR trong Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu có những nơi sâu 2m, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước

Cụ thể, do ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão, mực nước tại các hồ chứa nước phục vụ PCCCR trên phạm vi đất rừng thuộc khu bảo tồn dâng cao, có nơi sâu trên 2m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Thực tế, nhiều trẻ em sống tại khu vực ven rừng thường xuyên vui chơi, tắm tại các hồ chứa nước, đặc biệt là hồ Bàu Nhám, Hàm Thúng, Bưng Chuồng Ngựa và hồ chứa nước ở trạm quản lý bảo vệ rừng số 3… Dù khu bảo tồn đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và lực lượng bảo vệ thường xuyên nhắc nhở, tuy nhiên, nhiều trường hợp trẻ vẫn cố tình xuống tắm và tháo dỡ, vứt bỏ biển cảnh báo.

Ban quản lý khu bảo tồn đề nghị người dân sống ven rừng, gần rừng nhắc nhở con em không đến gần hoặc xuống tắm tại các hồ chứa nước phục vụ công tác PCCCR.

Khi phát hiện có người bị nạn cần hô hoán, kêu gọi mọi người xung quanh hỗ trợ; nhanh chóng tìm, sử dụng các vật dụng cứu hộ gián tiếp như sào, phao… để nạn nhân bám và kéo vào bờ. Tuyệt đối không nhảy xuống cứu nếu bản thân không biết bơi hoặc không nắm vững kỹ năng cứu đuối.

QUANG VŨ