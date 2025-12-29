"Khúc hát ân tình" - chân dung âm nhạc Lư Nhất Vũ - Lê Giang

Tối 28-12, tại Nhà hát Thành phố diễn ra Chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật giới thiệu chân dung âm nhạc nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang với chủ đề "Khúc hát ân tình" .

Các ca sĩ biểu diễn ca khúc "Khúc hát ân tình" (Đoản khúc Lam Giang) tại chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình do Sở VH-TT TPHCM phối hợp Hội Âm nhạc Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức.

Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Thạc sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM...

NSND Trọng Phúc biểu diễn ca khúc "Bài ca đất Phương Nam". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nhằm tri ân những đóng góp của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang với nghệ thuật, tôn vinh hành trình sáng tạo bền bỉ của hai tâm hồn lớn, đồng thời tiếp tục phổ biến rộng rãi các tác phẩm nghệ thuật của vợ chồng nghệ sĩ.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn bài hát "Hãy yên lòng mẹ ơi". Ảnh: THÚY BÌNH

Hơn nửa thế kỷ đồng hành, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang không chỉ là một cặp đôi hạnh phúc, mà còn là hai nghệ sĩ - chiến sĩ, đã cùng sáng tạo nên những giai điệu từ những vần thơ chan chứa tình người, tình đời - những khúc hát đẹp như dòng sông quê hương chảy mãi cùng năm tháng.

NSƯT Vân Khánh thể hiện ngọt ngào, da diết ca khúc "Bên tượng đài Bác Hồ". Ảnh: THÚY BÌNH

Họ là hai nửa của nhau, gắn liền bên nhau trong cuộc sống.

Thơ của Lê Giang là những câu chuyện triền miên của cuộc đời, là nỗi niềm lắng sâu để giai điệu chấp cánh, làm cho âm nhạc Lư Nhất Vũ có độ bền cảm xúc và chiều sâu nội tâm.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và ca sĩ Đào Mác biểu diễn trong tiết mục nhạc cảnh - trích opera "Tiếng cồng vượt thác". Ảnh: THÚY BÌNH

Nhóm ca Mắt Ngọc biểu diễn ca khúc "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình được dàn dựng công phu với 2 phần: Thơ - Nhạc và Tổ quốc, Khúc hát ân tình, đã gửi đến đại biểu và khán giả các tiết mục: ca cảnh Bài ca Đất Phương Nam, bình và ngâm thơ Từ hồn quê đến thi ca, nhạc cảnh Tiếng cồng vượt thác, ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Bên tượng đài Bác Hồ, Khúc hát người đi khai hoang, Hãy yên lòng mẹ ơi, Cánh đồng tuổi thơ, Lý bập boòng boong, Mẹ cho con câu hát quê mùa, Nhớ em câu hát đò đưa, Về với Bình Dương, Kiên Giang mình đẹp lắm, liên khúc Lý cây ổi - Lý con cúm núm…

Ngoài ra còn có chương trình giao lưu với Tiến sĩ văn học Phạm Thị Như Thúy - nhà thơ Doãn Thụy Như.

Ca sĩ Bích Phượng biểu diễn liên khúc "Lý cây khế - Lý kêu đò". Ảnh: THÚY BÌNH

Nhóm thiếu nhi Goldstar Kids biểu diễn ca khúc "Cánh đồng tuổi thơ". Ảnh: THÚY BÌNH

Tham gia biểu diễn tại chương trình có NSND Trọng Phúc, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Khánh Ngọc, NNƯT Thanh Mai, ca sĩ Quang Linh, Bích Phượng, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Đông Đào, Đào Mác, Lê Thu Hiền, Hà Vân, Quách Phú Thành, nhóm Mắt Ngọc, nhóm thiếu nhi Goldstar Kids…

Sự gặp gỡ và gắn bó giữa Lư Nhất Vũ với Lê Giang không chỉ là hạnh phúc của cá nhân, mà còn được xem là một biểu tượng đẹp của sự kết hợp giữa thi ca và âm nhạc. Ở đó, thơ và nhạc lặng lẽ tìm thấy nhau, mãi cùng nhịp đập của trái tim yêu người, yêu đời, yêu Tổ quốc. Quê hương, với hai người nghệ sĩ, không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là đời sống rộng lớn, cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. đó chính là mạch nguồn nuôi dưỡng, sinh thành các tác phẩm - ca khúc nổi tiếng của cặp đôi nghệ sĩ. Đó không chỉ là âm nhạc, mà là ký ức sống, lời tri ân gửi về cội nguồn, để hồn quê Nam bộ tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay và mai sau.

