Một tàu nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi

Ngày 4-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận, xử lý một tàu cá vỏ sắt trôi dạt, mắc cạn trên vùng biển Quảng Ngãi.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, lực lượng biên phòng phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc, số hiệu 08888, trọng tải khoảng 300 tấn, thân màu xanh dương, cabin màu trắng trôi dạt và mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Qua kiểm tra ban đầu, tàu đóng kín cửa, không bật đèn, không phát hiện người bên ngoài.

Tàu vỏ sắt đang mắc cạn tại bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi

Xác minh ban đầu cho thấy, tàu có số hiệu Quỳnh Đam Ngư 08888. Trước đó, lúc 10 giờ ngày 3-1, tàu trôi dạt tự do đến khu vực Bắc Mũi An Hòa, cảng Kỳ Hà, cách bờ khoảng 11 hải lý, nằm trong vùng nội thủy.

Đến khoảng 19 giờ ngày 3-1, tàu kiểm ngư 309 phát hiện và tiếp cận, tổ chức kéo tàu vào bờ. Tuy nhiên, do thời tiết sóng to, gió lớn, dây kéo bị đứt, khiến tàu tiếp tục trôi tự do và mắc cạn tại khu vực bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường.

Hiện thời tiết trên biển có sóng lớn, cao đến khoảng 3m, gió mạnh, nên các lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận lên tàu để xử lý tiếp theo.

NGUYỄN TRANG