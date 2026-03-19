Kiên quyết đẩy mạnh chống "giặc nội xâm"

Sáng 18-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ sau phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo (ngày 25-12-2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Các cơ quan chức năng đã tích cực, khẩn trương xây dựng, hoàn thành nhiều đề án quan trọng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng các đề án về công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số để trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ...

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 6 tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án. Hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy...

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thống nhất cao là phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Tinh thần chung là nói ít làm nhiều, làm đến cùng; mỗi việc đều có những kết quả cụ thể; sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo đều có những chuyển biến rõ ràng, thực chất để nhân dân thấy, nhân dân tin và nhân dân ủng hộ.

Tổng Bí thư lưu ý, phải tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Với trọng tâm: hoàn thiện nghị quyết trung ương tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với chương trình hành động, khẳng định rõ những thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Chiều 18-3, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo). Tại họp báo, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thông tin, về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 6 tháng đầu năm, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc. Trong đó có vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Y tế và các cơ quan liên quan... Cũng tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tại buổi họp báo, liên quan vụ án xảy ra tại 2 dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, đến ngày 27-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can theo 3 tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố 65 bị can. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000USD... Để bảo đảm tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin, Bộ Công an tập trung các lực lượng, đặc biệt là các điều tra viên có kinh nghiệm, để đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý vụ án; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác điều tra và đặc biệt là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt...

THANH MAI - TTXVN