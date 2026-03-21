Kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, gửi lời chào mừng và chúc mừng tới Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM Lehőcz Gábor, phu nhân, cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Hungary đang sinh sống, làm việc tại thành phố.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh Việt Nam và Hungary là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hợp tác hữu nghị từ giữa thế kỷ XX. Hungary là một trong 10 quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 2-1950. Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ quý báu của nhân dân Hungary trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Các nghệ sĩ Hungary với điệu múa dân tộc. Ảnh: THỤY VŨ

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, những năm gần đây, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2018. Các chuyến thăm cấp cao trong năm 2025 của Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Hungary đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa TPHCM và thủ đô Budapest với nhiều hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch và quản lý đô thị. Các sự kiện như Tuần lễ Ẩm thực Hungary, Tuần phim Hungary đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp người dân thành phố hiểu hơn về đất nước Hungary.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, hiện doanh nghiệp Hungary có 10 dự án đầu tư tại TPHCM, với tổng vốn khoảng 50 triệu USD. Lãnh đạo TPHCM bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục và du lịch.

Tổng Lãnh sự Hungary Lehőcz Gábor phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Đáp từ, Tổng Lãnh sự Hungary Lehőcz Gábor khẳng định năm 2025 là dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ hai nước với nhiều hoạt động kỷ niệm và các chuyến thăm cấp cao. Tổng Lãnh sự cũng nhấn mạnh vai trò của ngoại giao văn hóa trong tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các chương trình âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực Hungary tại Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

THỤY VŨ